I fan de La casa di carta troveranno la serie Tv fatta per loro: La rapina del secolo debutta su Netflix il 14 agosto, e la storia si ispira a fatti realmente accaduti. Creata da Pablo González e C.S. Prince, la trama segue una sensazionale rapina avvenuta negli anni Novanta ai danni della Banca della Repubblica. Nella realtà, il fatto di cronaca avvenne nell’ottobre 1994 ed è passato alla storia come la più grande rapina del ventesimo secolo avvenuta in Colombia, sconvolgendo la nazione intera. L’indomani del grande colpo in banca, gli agenti di polizia scoprirono un grosso buco nel caveau del seminterrato, che era difatti vuoto. Con grande stupore, si apprese che erano stati rubati 24.072 milioni di pesos. Successive indagini portarono alla luce un macchinoso quanto geniale piano, studiato per otto mesi e messo in pratica da un gruppo di professionisti, tra cui qualche funzionario della banca stessa.

La rapina del secolo su Netflix: la trama della serie Tv

La trama della serie televisiva segure più o meno i fatti reali a cui si ispira. Siamo in Colombia nel 1994. Una banda di ladri progetta un’ambiziosa rapina allo scopo di rubare un’enorme somma di denaro dalla Banca della Repubblica. La serie Tv è prodotta dalla casa Dynamo per Netflix.

La rapina del secolo: il cast e i personaggi

Al momento non si hanno molte informazioni sul cast e i personaggi de La rapina del secolo. Tra gli attori protagonisti troviamo Andrés Parra (già visto nella serie Escobar nel ruolo di Pablo Escobar), Marcela Benjumea (figlia d’arte, è un’attrice molto attiva in campo televisivo in Colombia), Christian Tappan (attore di origini messicane e colombiane, famoso in patria per aver partecipato a numerose telenovelas) e Waldo Urrego (attore veterano, attivo in televisione e al cinema).

Nel cast anche Juan Sebastián Calero (volto di Navegante nelle prime stagioni di Narcos); Rodrigo Jerez; Katherine Vélez; Paula Castaño; Pedro Suárez; Édgar Vittorino; Ramsés Ramos; e Juan Pablo Barragán.