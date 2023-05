Arriva in prima serata su canale 5 “La Ragazza e l’Ufficiale” la serie tv turca in 21 puntate che ci terrà compagnia per tutta l’estate. La serie, il cui titolo originale è Kurt Seyt Ve Sura, è tratta da una storia vera e dal racconto di Nermin Bezmen nipote del tenente turco Seyt Eminof. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla serie tv: quando in tv, trama e cast.

“La ragazza e L’ufficiale” da venerdì 9 giugno in prima serata su Canale 5

Nermin Bezmen che è la scrittrice del romanzo, ha raccontato in varie interviste che per costruire la narrazione del libro ha dovuto raccogliere molte informazioni per dare vita ai personaggi che in realtà sono veramente esistiti. Diversi produttori televisivi e cinematografici hanno cercato la storia dal primo giorno, ma alla fine Ay Yapim è stato il produttore perfetto per questo progetto.

“La Ragazza e L’Ufficiale” di cosa parla? La trama della serie tv turca di canale 5

Arriva nel nostro Paese, una nuova serie televisiva turca che si chiama “La Ragazza e l’Ufficiale”. I protagonisti principali sono Kivanc Tatlitug – il bellissimo Cesur di Brave and Beautiful -, visto in Italia la scorsa estate e Farah Zeynep Abdullah attrice di successo nel suo Paese.

Sinossi: Kurt Seyit è il figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea ed è diventato uno dei migliori ufficiali dello Zar. Alexandra, è una nobildonna, soprannominata Sura ed è la figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore tra Seyit e Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia. A metter ei bastoni fra le ruote ai due innamorati sarà anche Petro, che si professa intimo amico di Seyt ma in realtà è un suo rivale in amore ed ex compagno d’armi. Inoltre il padre di Seyt desidera per lui una ragazza turca e non una ragazza russa e questo provocherà molti tormenti nel nostro affascinante protagonista.

Il Cast de “La Ragazza e L’ufficiale” in onda in prima serata da venerdì 9 giugno su canale 5

Nl cast troviamo anche molti attori bravissimi come:

Demet Ozdemir,

Caglar Ertugrul,

Melisa Pamuk,

Elcin Sangu,

Birkan Sokullu,

Ushan Cakir,

Zerrin Tekindor.

Si preannuncia anche questa una grande serie tv di forte impatto emotivo che decreterà un notevole successo di pubblico. Mediaset ha puntato su un prodotto decisamente pregevole, scegliendo questa storia, che terrà incollati allo schermo i telespettatori. Anche le musiche sono decisamente bellissime e coinvolgenti affidate a Toygar Işıklı.

“La Ragazza e l’Ufficiale” su Canale 5: quante puntate?

La serie televisiva, è composta da due stagioni, che in Italia vedremo l’una dopo l’altra per tutta l’estate 2023 . In totale sono 21 puntate e nella prima stagione sono 13 episodi mentre la seconda 8 episodi della durata di circa due ore e mezza.

Appuntamento quindi con la serie tv turca “La Ragazza e L’Ufficiale” da venerdì 9 giugno, in prima serata su canale 5.