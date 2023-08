Spoiler de La Ragazza e l’Ufficiale – in onda stasera – domenica 20 agosto alle 21.40 su Canale 5. Proseguono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume il cui titolo originale è Kurt Seyit ve Şura. Cosa vedremo negli episodi inediti di stasera?

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni dodicesima puntata, domenica 20 agosto in prima serata su Canale 5

Si rinnova stasera l’appuntamento domenicale con la serie TV ambientata durante la Prima Guerra Mondiale tra Istanbul, San Pietroburgo e l’Ucraina. Come sempre troveremo ad attenderci tre puntate. Curiosi di sapere cosa accadrà ai protagonisti? Di seguito la trama degli episodi 34, 35 e 36 della serie tv in onda stasera – domenica 20 agosto – sulla rete ammiraglia Mediaset.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 34 – Yayha aspetta un bambino

L’hotel riapre le sue porte in vista dell’inaugurazione, e molti soldati e diplomatici partecipano al ricevimento di apertura. Il gruppo di resistenza di Lütfu compie un attentato contro un ufficiale inglese davanti all’hotel, e Kurt li aiuta a scappare. Le sue azioni sono testimoniate da Petro, che viene attirato dagli spari e assiste alla scena, per poi rimproverare Seyit che si sta di nuovo cacciando nei guai. Kurt, Sura e Petro discutono e i loro toni si fanno via via più alti. Sura minaccia di rompere con Seyit. Şura sostiene le ragioni di Petro, e Seyit va via senza dare spiegazioni. Il legame tra Lutfu e Seyit è consolidato e programmano una spedizione insieme per recuperare delle armi.

Guzide vorrebbe chiedere a Yayha il divorzio, ma mentre gli parla sviene. Poco dopo il medico li informa che la causa del malore è dovuta al suo stato: Guzide aspetta un figlio.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 35 – Sura getta via i fiori di Seyit

Lutfu vorrebbe presentare Murvet a Seyit, ma il giovane non sembra così ansioso di conoscere la donna che l’altro ha scelto come sua fidanzata e preferisce rimandare l’incontro. Mentre si prepara a lasciare la festa, i soldati inglesi fanno irruzione e catturano Burhan, uno dei ribelli coinvolti nell’assassinio del maggiore. Billy riesce a farlo parlare torturandolo, ma nel frattempo Seyit ha coinvolto Celil nella spedizione finalizzata al recupero delle armi e saranno loro due a portarle a destinazione.

Il viaggio potrebbe tenerlo occupato per diversi giorni, e il luogotenente vorrebbe congedarsi da Şura. Scopre però che la donna ha gettato via le rose che le aveva mandato in regalo, con un gesto che segna in maniera indissolubile la fine del loro rapporto. In realtà Sura è convinta che quei fiori provengano da Petro, dopo che quest’ultimo ha strappato il biglietto che accompagnava il mazzo.

Celil – consapevole del fatto che la gravidanza di Guzide sancisce la loro definitiva separazione -decide di partire, ma prima di farlo manda alla giovane donna un ciondolo in regalo. Hakki è sempre più convinto di voler sposare Ayse, ma Emine continua a opporsi a questa intenzione del figlio. Ayşe trova i resti di una lettera d’addio che Guzide aveva scritto per Celil.

Kurt e Celil – insieme alla squadra di Lütfu – vanno a raccogliere le armi che erano state sepolte. Grazie all’astuzia di Kurt il gruppo riesce a sfuggire alla cattura degli inglesi.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 36 – Seyit e Celil si preparano a tornare a Istanbul

Hakki – il figlio maggiore di Emine – è innamorato di Ayşe. Sua sorella Murvet riesce a convincere la madre a organizzare un incontro con Ali per poter parlare di un matrimonio tra i due. Nello stesso giorno però qualcun altro si presenta a casa di Emine per chiedere la mano di Murvet per il proprio figlio, e ciò crea grande scompiglio.

Intanto Seyit e Celil – dopo due mesi di assenza – stanno per fare ritorno a Istanbul. La loro missione è riuscita e hanno consegnato le armi alle forze del Movimento Nazionale Turco in Anatolia, dove si combatte senza tregua per l’indipendenza della Turchia. Seyit però sembra voler rimandare il più possibile il ritorno nella capitale, e Celil non fatica a immaginare che il motivo sia legato al timore di un incontro con Sura. La giovane nel frattempo si è avvicinata ancor più a Petro, ma nonostante lui le riservi molte attenzioni lei continua a tenerlo a distanza e a sentire la nostalgia di Seyit.

Dove vedere la dodicesima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale

La dodicesima puntata in diretta della serie tv turca potrà essere seguita su Canale 5 – a partire dalle 21.40 – o in streaming su Mediaset Infinity. Nel catalogo del servizio di video on demand targato Mediaset sono disponibili anche le repliche de La Ragazza e l’Ufficiale.

Per rimanere aggiornati sulle vostre serie TV preferite continuate a seguirci.