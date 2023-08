Con l’undicesima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale – in onda stasera – domenica 13 agosto alle 21.40 su Canale 5 – proseguono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume ambientata tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina. Cosa ci attende nell’appuntamento di stasera con La Ragazza e l’Ufficiale? Scopriamolo insieme.

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni undicesima puntata, domenica 13 agosto in prima serata su Canale 5

Prosegue l’appuntamento con la soap turca Kurt Seyit ve Şura che, con la decima puntata in onda stasera – domenica 6 agosto – cambia giorno di programmazione. Come sempre troveremo ad attenderci tre puntate. Curiosi di sapere cosa accadrà ai protagonisti? Di seguito la trama degli episodi 31, 32 e 33 della serie tv in onda stasera – domenica 13 agosto – sulla rete ammiraglia Mediaset.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 31 – Seyit torna libero

Sono ormai trascorsi otto mesi da quando l’hotel Cheref è stato ridotto in cenere, e Seyit ha passato tutto il tempo in carcere, accusato ingiustamente di un crimine non commesso. Quando ormai le cose per lui sembrano volgere al peggio – e sta per essere condotto al patibolo accusato dell’omicidio della baronessa Lola – il tenente Billy gli comunica che gli è stata concessa l’amnistia. Seyit fa così ritorno a Pera, dove apprende da Yahya e Ali che a salvarlo è stato Petro, che nel frattempo è divenuto socio di Yahya e possiede metà dell’albergo. La nuova notizia non piace affatto a Seyit.

L’uomo scopre anche che Şura non è partita per l’Inghilterra come lui avrebbe voluto, ma si trova ancora a Istanbul. Il suo amico Celil non ha mantenuto la promessa di farla salire sulla nave. Seyit si reca a casa di Luftu, il fratello di un condannato a morte con cui ha condiviso la cella durante la sua permanenza in carcere. Adil Suat – questo è il nome del compagno di cella – al contrario di lui non è riuscito a scampare all’esecuzione.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 32 – brucia la casa di Emine e Murvet

La sera in cui Seyit si reca a casa di Lutfu per consegnargli un oggetto che era appartenuto al fratello, un incendio divampa nel quartiere di Eminonu. Seyit riesce a portare in salvo Emine e il resto della sua famiglia, ma purtroppo le loro case vengono dichiarate inagibili. La notizia giunge alle orecchie di Ali, che aiutato da Yahya fa trasferire Emine e sua figlia all’hotel Cheref.

Petro si mostra contrariato, in quanto la riapertura dell’albergo è ormai vicina e teme che la presenza di Emine e sua figlia possa nuocere all’immagine dell’hotel. L’uomo deve anche fare i conti con Billy, che continua a ricattarlo dopo aver scoperto i suoi più oscuri segreti. Nel frattempo Alya prende una decisione riguardo al matrimonio tra lei e Celil, mentre la relazione tra Seyit e Şura è messa nuovamente a dura prova.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 33 – Seyit e Sura tornano insieme

Sura non riesce a stare lontana da Seyit e lo raggiunge in lavanderia. I due tornano insieme e Murvet assiste al loro incontro. Turbata si incammina verso casa, ma per la strada incontra Emine che la schiaffeggia perché è uscita da sola. Quando quest’ultima le chiede il motivo del suo turbamento Murvet rimane in silenzio. Intanto si avvicina il momento dell’inaugurazione dell’hotel, e tutti i cittadini più in vista della città sono invitati alla serata. Seyit non vorrebbe andare ma viene convinto da Şura. I due hanno una discussione accesa, durante la quale la ragazza gli comunica che non intende trasferirsi a vivere nell’appartamento sopra la lavanderia. In realtà non si fida completamente di lui e non vuole lasciare sola Tina.

Nel frattempo Alya e Celil decidono di divorziare, e Guzide è tentata di fare altrettanto con Yahya. Celil però è contrario. Al contrario Seyit decide di sposare Şura al più presto e chiede aiuto ad Ali per l’organizzazione.

Dove vedere l’undicesima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale

L’undicesima puntata in diretta della serie tv turca potrà essere seguita su Canale 5 – a partire dalle 21.40 – o in streaming su Mediaset Infinity. Nel catalogo del servizio di video on demand targato Mediaset sono disponibili anche le repliche de La Ragazza e l’Ufficiale.

