Il compleanno di Lorenzo si trasformerà in un evento ricco di colpi di scena nella prossime puntate La Promessa. I fans della telenovela spagnola assisteranno infatti ai preparativi del capitano, che penserà di concedersi una merenda con gli amici per l’occasione, ignaro che uno di loro abbia pensato a un “regalo” davvero speciale. Scopriamo insieme cosa accadrà in futuro nella soap di Rete 4.

Anticipazioni spagnole La Promessa: il regalo di Ayala

Nel corso di una merenda organizzata con gli amici per festeggiare il suo compleanno, Lorenzo riceverà uno strano regalo. A consegnargli il piccolo pacchetto sarà Martina, e una volta aperto il capitano si troverà tra le mani una lettera scritta da Ignacio de Ayala.

Il biglietto parlerà di un “regalo vero” che però è in ritardo, e che arriverà solo dopo qualche giorno. Lorenzo capirà subito che il biglietto di Ayala è una velata minaccia, ma il capitano non immaginerà certo quale sia il “dono” che lo attende. Tuttavia non potrà nascondere la sua agitazione, che aumenterà a dismisura quando – il giorno dopo – scoprirà che il “regalo” arriverà alle 18:30.

Lorenzo sconvolto nelle prossime puntate La Promessa

Puntualissima arriverà la sorpresa che Ignacio avrà pensato per lui. Lorenzo – alle 18:30 – aprendo la porta, si ritroverà davanti Eugenia!

La moglie – apparentemente immersa ancora nel suo mondo silenzioso e su una sedia a rotelle – sarà davanti a lui. Attonito e furioso, Lorenzo chiamerà il sanatorio e scoprirà che Ayala, falsificando la sua firma, sarà riuscito a interrompere la degenza della donna. Indubbiamente sarà stato lui a farla arrivare a La Promessa.

La reazione di tutti all’arrivo di Leocadia: La Promessa news

L’arrivo di Leocadia finirà per sconvolgere un po’ tutti, non solo Lorenzo. Se il capitano De La Mata apparirà turbato, Alonso cercherà di non turbare troppo la cognata, chiedendo a Curro di “dimenticare” di essere un valletto e comportarsi come un signorino quando sarà in presenza della donna che per molto tempo ha pensato essere sua madre.

Diversa invece sarà la reazione di Leocadia, che vorrà far credere all’amica di essere morta anni prima (come Eugenia avrà sempre saputo). Per non provocarle uno choc, la nuova dark lady resterà per tutto il tempo chiusa nella sua camera, e chiederà alla figlia Angela di fare altrettanto.

Tutto cercheranno di tenerle nascosto che Cruz è stata rinchiusa in carcere, accusata di aver ucciso Jana.

La Promessa news: Leocadia svela il suo segreto

Mentre tutti cercheranno di non turbarla troppo, Lorenzo si attiverà per far di nuovo rinchiudere la mioglie in sanatorio. Ma le sorprese per lui non saranno finite.

Mentre De La Mata sarà al telefono con il direttore dell’ospedale psichiatrico, Eugenia si presenterà davanti a lui senza più la sedia a rotelle!

Scopriremo così che la donna sarà perfettamente guarita, e consapevole del fatto che a tenerla in quello stato erano le medicine che il marito aveva ordinato a Ignacio di somministrarle. A quel punto Eugenia svelerà al marito i veri motivi che l’avranno riportata a La Promessa, ovvero il desiderio di vendicarsi per gli anni di soprusi che avrà dovuto subire.

Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui, ma i guai per Lorenzo saranno appena iniziati. Pronti a scoprire con noi ulteriori news dagli spoiler spagnoli su questa avvincente storyline? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.