Nuovi colpi di scena attendono i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi, presto in onda su Rete 4, assisteremo alla incessante ascesa al potere di Leocadia. La nuova dark lady non sembrerà fermarsi davanti a nulla e, complice una brutta storia che riguarderà Manuel e Toño, riuscirà a diventare socio di maggiornaza anche nella nuova attività del marchesino.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Leocadia sempre più potente

Dopo essere riuscita a ottenere il controllo della tenuta, grazie ai prestiti concessi ad Alonso, la nuova dark lady vedrà profilarsi all’orizzonte una nuova e ghiotta occasione per aumentare il suo potere sulla famiglia De Lujan.

Ad offrirgli questa opportunità sarà un gesto sconsiderato di Toño, che dopo essere stato inviato da Manuel in città con il denaro necessario per acquistare dei macchinari, finirà per perdere tutti i soldi al casinò. Se da un lato la reazione di Simona nei confronti del figlio sarà durissima, dall’altro il giovane potrà contare sulla comprensione di Manuel, che si dirà disposto a concedergli una seconda possibilità.

Questo atto di generosità però, non basterà a risolvere i problemi economici che la nuova attività del marchesino dovrà affrontare, visto che di fatto non ci saranno più i soldi per poter acquistare quei macchinari indispensabili all’impresa. Ed ecco che entrerà in gioco Leocadia.

Manuel vedrà nella nuova dark lady la sua unica ancora di salvezza, e non esiterà a chiedere alla donna un prestito. La signora Figueroa le concederà il denaro necessario ma a un patto: Leocadia pretende il 60% delle azioni della società!

Manuel protegge Toño nelle prossime puntate La Promessa

Il figlio di Alonso non rivelerà a Leocadia i veri motivi che lo avranno spinto a chiederle un ulteriore prestito. Nonostante il gesto sconsiderato di Toño, il giovane De Lujan sarà intenzionato a proteggerlo. Per questo motivo si limiterà a dire a Leocadia di aver fatto male i conti, tentando così di giustificare la sua ulteriore richiesta di denaro.

Il nuovo prestito tuttavia, metterà la società di Manuel in un situazione difficile, visto che la dark lady diventerà socia di maggioranza e prenderà di fatto il controllo dell’attività. Occhio perché questo fatto segnerà un’ulteriore scalata nel percorso che la donna avrà intrapreso per impossessarsi della tenuta, e siamo sicuri che in futuro anche la sua posizione all’interno della società di Manuel possa dare molto filo da torcere alla famiglia De Lujan.