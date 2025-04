Non ci sarà un finale roseo per Jana e Manuel nella soap spagnola La Promessa. Stando a quanto riportato dagli spoiler iberici la protagonista morirà tra le braccia dell’amato Manuel dopo una discussione molto accesa con Cruz. Se da un lato per la marchesa scatteranno subito le manette, dall’altro il suo arresto non sarà sufficiente a colmare il vuoto lasciato dalla Exposito nel cuore di Manuel e di tutti coloro che le volevano bene.

Jana muore: le trame spagnole lasciano i fans allibiti

La storyline prenderà il via nel momento in cui Cruz e Jana saranno protagoniste di una accesa discussione. Il diverbio tra le due donne segnerà, ancora una volta, l’astio che la marchesa proverà per la giovane donna, arrivata alla tenuta come domestica e divenuta poi la moglie di suo figlio Manuel.

Tra Jana e Cruz non correrà buon sangue, e la dark lady sarà protagonista di molti episodi che avranno il solo scopo di ostacolare l’amore tra la Exposito e suo figlio. Proprio questi precedenti saranno per lei fatali, quando la giovane Jana, fresca di matrimonio e in attesa di un figlio, verrà colpita da un colpo d’arma da fuoco. Il proiettile, sparato subito dopo il loro diverbio, sembrerà confermare la sua volontà di liberarsi per sempre della ragazza.

Jana resterà per alcuni giorni in agonia, assistita da Manuel, Curro e tutta la servitù che farà fatica a credere all’innocenza della marchesa. Per la giovane e per il bambino che porta in grembo non ci sarà però niente da fare, Jana morirà tra le braccia dell’amato Manuel.

Gli episodi che hanno mostrato il tragico finale di Jana sono andati in onda in Spagna nei giorni scorsi, lasciando i fans senza parole per l’epilogo amaro riservato alla protagonista della soap.

Cruz accusata dell’omicidio di Jana nei prossimi episodi La Promessa

Jana potrebbe non essere la sola ad abbandonare il set della serie tv iberica. Se la protagonista uscirà di scena a causa delle ferite mortali di un colpo d’arma da fuoco, la marchesa potrebbe lasciare il cast finendo dietro le sbarre con l’accusa di averla uccisa.

Sicuramente il clima che si respirerà tra le due donne nel corso delle prossime puntate non sarà dei migliori, tanto da rendere Cruz la principale indiziata per la morte di Jana. D’altro canto però la donna si proclamerà innocente, arrivando a implorare che la nuora si risvegli per poter raccontare come si siano davvero svolti i fatti e scagionarla. Cruz sembrerà sincera, tanto che qualcuno arriverà a dubitare che possa davvero essere stata lei. Tra questi non ci sarà però il sergente Burdina, che si presenterà alla villa nel corso della veglia funebre per arrestare Cruz.

Chi ha ucciso Jana? Mistero a La Promessa

Perché Cruz non avrà cercato di fuggire e nascondersi, se davvero sarà stata lei a uccidere Jana? La decisione della marchesa di rimanere alla tenuta, e implorare affinché la nuora potesse riprendere conoscenza e scagionarla, sembrerebbero confermare la sua tesi di estraneità ai fatti.

A questo si aggiungeranno i ricordi di Curro, che rammenterà le parole di Ramona quando aveva cercato di metterlo in guardia, dicendogli che lui e sua sorella si stavano cacciando in un guaio più grande di loro. D’altronde la giovane sarà uccisa proprio dopo aver rivelato di essere Mariana, la figlia di Dolores: sarà stata uccisa per questo?

Il mistero si infittirà e continuerà a tenerci con il fiato sospeso per molte settimane. Per scoprire qualcosa di più insieme a noi continuate a seguirci.