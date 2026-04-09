I fans della telenovela spagnola La Promessa sanno fin troppo bene che ogni episodio è un intrecciarsi di mistero, sentimento e colpi di scena. Ma ciò che accadrà nelle prossime puntata presto in onda su Rete 4 supererà ogni immaginazione. La strana trama prenderà il via nel momento in cui Manuel noterà che qualcuno si starà introducendo di nascosto nell’hangar: chi sarà e soprattutto perché continuerà a recarsi nel posto ogni notte? Il misterioso visitatore si rivelerà essere una bella ragazza di nome Enora Mendez.

Anticipazioni spagnole La Promessa: il mistero dell’hangar

Manuel e Toño saranno impegnati a progettare aerei, soprattutto dopo che il marchesino avrà ricevuto una commessa (firmata da un misterioso interlocutore che si firmerà EM) per la realizzazione di tre motori. Quando il figlio di Alonso scoprirà che qualcuno si starà introducendo nell’hangar, inizialmente penserà di essere finito al centro delle attenzioni di qualche caso di spionaggio industriale e vorrà vederci chiaro.

Il mistero tuttavia sarà presto svelato. Nel corso di una festa organizzata alla tenuta da Lisandro de Carvajal y Cifuentes per omaggiare l’ascesa a conti di Campos di Catalina e Adriano, si presenterà anche Enora.

La giovane donna appena arrivata confesserà a Manuel di essere stata lei a introdursi nella notte nell’hangar, e alla richiesta di spiegazioni ammetterà di avere una immensa passione per tutto ciò che riguarda la costruzione di aerei.

Manuel caccia Enora, ma poi le da una seconda chance: news La Promessa

Il giorno successivo il marchesino convocherà Enora. Lei raggiungerà l’hangar sperando che il ragazzo ci abbia ripensato, e voglia offrirle una possibilità di lavorare come loro assistente. Ma le parole di Manuel saranno una doccia fredda: il figlio di Alonso le chiederà di non farsi più vedere, minacciando di denunciarla.

Enora se ne andrà senza dire niente, ma potrà contare sull’appoggio di Toño, che le permetterà di lavorare al suo fianco ogni volta che Manuel sarà assente. Il figlio di Simona comprenderà presto che Enora è davvero abile con i motori, e molti suoi consigli si riveleranno preziosi per risolvere alcuni problemi di progettazione.

Quando Manuel scoprirà ciò che starà facendo Toño a sua insaputa, non potrà che riconoscere l’abilità di Enora, e deciderà di darle una seconda possibilità di lavorare con loro.