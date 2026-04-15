Quali nuovi misteri animeranno le prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa? La morte di Jana continuerà ad alimentare le trame, e stando a quanto riportato dagli spoiler iberici spingerà Curro Exposito a un gesto inaspettato e pericoloso. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: le indagini di Curro

Curro non è disposto ad accettare la versione che ha portato Cruz in prigione per la morte di Jana. Il valletto è convinto che quanto accaduto alla sorella racchiuda una verità diversa da quella scritta dagli inquirenti. Per questo motivo continua a indagare nei prossimi episodi La Promessa, arrivando a scoprire che il veleno che ha provocato il decesso della giovane è stato prodotto alla gioielleria Llop.

Qusto è solo l’inizio di una trama che promette di essere avvincente, e una volta fatta questa scoperta il ragazzo cerca di scoprire chi si nasconda dietro l’attività di preziosi. Le sue ricerche lo portano a scoprire che il proprietario della gioielleria è il duca Gonzalo de Carril y de la Vera, ovvero il padre di Vera Gonzalez.

Curro e Lope indagano in incognito: news La Promessa

Il valletto – parlando con Lope – riferisce all’amico quanto ha scoperto dalla commessa della gioielleria, ovvero che Jacinto Iglesias è a capo di molti affari loschi. Quel nome pronunciato inavvertitamente da Esmeralda da il via a un susseguirsi di rivelazioni.

Scopriamo infatti che Vera ascolta parte del dialogo, e riferisce subito dopo al fidanzato che Jacinto Iglesias è il tirapiedi di suo padre – il duca Gonzalo de Carril y de la Vera – con il quale non ha più rapporti da anni. Questa scoperta aiuta Curro a capire che in realtà – dietro gli affari loschi della gioielleria Llop – si cela proprio il duca.

A quel punto il giovane coinvolge Lope in una missione in incognito: Ruiz deve riuscire a conquistare la fiducia della madre di Vera e ci riesce. Subito dopo ha accesso alla villa di famiglia, e fingendosi un attore e vecchio conoscente della duchessa conquista anche quella del fratello della ragazza. Il suo scopo è quello di aggirarsi tra le stanze indisturbato, alla ricerca dell’agenda nella quale il Duca ha segnato il nome di tutti i nobili che gli hanno ordinato del veleno.

La Promessa, trame spagnole: imprevisto alla villa

Lope corre un grande rischio mentre si trova all’interno della villa dei duchi de Carril y de la Vera. Improvvisamente alla porta si presenta Lorenzo De La Mata. Il capitano è venuto per parlare con Gonzalo, e quest’ultimo – che non ha nessuna voglia di intrattenere il suo ospite – chiede alla moglie di chiamare Lope, affermando che l’attore è molto più abile nella conversazione.

Ovviamente il ragazzo è costretto a declinare l’invito, consapevole che il Capitano lo riconoscerebbe immediatamente. Riesce a fuggire in tempo dalla villa, ma al suo rientro scopre che il Duca ha bruciato il suo quaderno!

Il motivo? Lorenzo lo ha minacciato, ritenendolo responsabile sia dell’attentato alla sua vita che a quello (purtroppo riuscito) a Jana. Per eliminare ogni prova il Duca ha così pensato di distruggere l’agenda compromettente.

Lope riferisce a Curro, e lui reagisce: tensioni a La Promessa

A Lope non resta altro da fare che tornare a La Promessa. Il ragazzo riferisce a Curro quanto accaduto, e il valletto intuisce che Lorenzo sapeva che il Duca poteva fornirgli il veleno, e quindi ipotizza che possa esserci lui dietro la morte di Jana.

Accecato dalla rabbia lo affronta, in un faccia a faccia dai risvolti imprevedibili. Curro e Lorenzo sono da soli nel salone, e il valletto afferra un vaso ed è pronto a colpire alla testa il Duca. Solo l’arrivo di Angela impedisce al ragazzo di commettere una sciocchezza. La giovane gli chiede spiegazioni e – scoperto qquanto accaduto – gli offre il suo aiuto.

Sarà davvero Lorenzo il mandante dell’omicio di Jana e dell’attentato alla vita di Curro? Al momento gli spoiler spagnoli non rivelano altre news, ma se volete scoprire con noi come si concluderà questa avvincente storia, continuate a seguirci.