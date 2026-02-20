Nuovi colpi di scena attendono i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi, presto in onda su Rete 4, arriverà la verità sulla morte di Jana. Curro sarà costretto a fare i conti con una sentenza cjhe non lascerà dubbi: scoprirà di aver contribuito (seppur involontariamente) alla morte della sorella!

Anticipazioni spagnole La Promessa: i sospetti di Curro

Il giovane valletto sarà sempre più sospettoso sulle cause che hanno portato alla morte della sorella. I suoi sospetti aumenteranno nel momento in cui Pia – di ritorno dal cimitero – gli confesserà di aver notato la pelle bluastra sulle labbra e sulle dita di Jana.

A quel punto Curro non avrà più alcun dubbio: sua sorella è stata avvelenata, ma da chi? Inizialmente i suoi sospetti si concentreranno su Jacobo, e il valletto arriverà a ipotizzare che il fidanzato di Martina sia giunto a La Promessa proprio per portare a termine il suo piano.

L’ex valletto metterà insieme una serie di indizi che lo porteranno a credere che possa essere davvero Jacobo il responsabile della morte di Jana. Innanzitutto si metterà in contatto con Basilio, l’uomo che aveva causato la sua rovinosa caduta da cavallo manomettendo la sella. Scoprirà così che l’uomo aveva agito su precise istruzioni di un cliente della gioielleria Llop, e scoprirà che Jacobo figura nell’elenco del clienti del prestigioso negozio.

In seguito il giovane De La Mata ricorderà un incidente aereo nel quale era rimasto coinvolto anche Manuel, e che era costato la vita a Esteban Monteclaro. Jacobo è un parente di quest’ultimo, ed è giunto a La Promessa per vendicarlo?

La verità scioccante sulla morte di Jana nelle prossime puntate La Promessa

I sospetti di Curro si riveleranno infondati. Il ragazzo, parlando con Manuel, scoprirà infatti che Esteban era di Oviedo e che Jacobo non può essere un suo parente. D’altronde riflettendoci, il giovane si renderà conto che il compagno di Martina non potrà essere considerato responsabile neppure della sua caduta da cavallo.

Ma allora chi è il responsabile della morte della sorella? Ripensando a quei giorni terribili, Curro si renderà conto che il veleno sarà stato somministrato alla sorella attraverso l’acqua con cui le venivano bagnate le labbra, e a quel punto il suo mondo crollerà!

L’ex valletto capirà infatti di essere stato involontariamente responsabile della sua morte, visto che proprio lui era al suo capezzale e le bagnava le labbra con un fazzoletto!