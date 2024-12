Cosa ci riservano le puntate future La Promessa? Gli inganni di Pelayo e la verità sui suoi loschi traffici con Cavendish, metteranno in serio rischio il matrimonio con Catalina. La figliastra di Cruz non sembrerà più riuscire a fidarsi dell’amato, tanto da mettere in dubbio la loro unione.

Anticipazioni spagnole La Promessa: nessun “sì” per Pelayo e Catalina

Quando tutto sembrerà essersi risolto per il meglio – e Catalina e Pelayo saranno sul punto di pronunciare il loro “sì” – un nuovo evento sconvolgerà nuovamente i piani. La coppia deciderà di annullare le nozze all’ultimo minuto, quando ormai tutto sarà pronto.

Mentre tutta la servitù sarà sconvolta – e Maria Fernandez con padre Samuel si occuperà di portare il cibo pronto per il banchetto alle persone meno abbienti – Cruz sarà disperata. La marchesa avrà visto svanire in un attimo il suo piano per liberarsi della figliastra andare in fumo.

Spoiler spagnoli La Promessa: nuove preoccupazioni per Cruz

La dark lady non solo dovrà fare i conti con un destino avverso che la costringerà ad avere ancora la figlia di Alonso tra i piedi, ma dovrà anche occuparsi di creare un’immagine degna della sua famiglia per Jana.

Manuel infatti – dopo aver superato lo chic e il senso di colpa per la morte di Jimena – chiederà alla giovane Exposito di diventare sua moglie. Cruz sarà così impegnata a organizzare la festa di fidanzamento del figlio e Jana, e cercherà di creare alla futura nuora un finto passato che possa darle uno status sociale degno della sua famiglia.

Petra minaccerà Cruz nelle prossime puntate La Promessa

Come se ciò non bastasse, la marchesa dovrà fare i conti anche con la sete di vendetta di Petra. La donna – dopo essere stata retrocessa da cameriera personale di Cruz a semplice domestica – sarà sempre più determinata a distruggere la marchesa. Petra minaccerà di rivelare alcuni segreti sul passato della dark lady che sospetterà essere responsabile della morte di suo figlio Feliciano.

A questo si aggiungeranno seri problemi finanziari, che minacceranno di far perdere ai marchesi tutto, e un’altra sconvolgente notizia che riguarderà la figliastra di Cruz, Catalina. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.