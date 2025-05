Ci saranno momenti di grande tensione per Vera nelle prossime puntate La Promessa. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli infatti, la domestica scoprirà che suo padre Gonzalo si appresta a raggiungere la tenuta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Gonzalo annuncia il suo arrivo

In passato Santos aveva voluto vendicarsi di Vera invitando sua madre a La Promessa. Per la finta domestica era stato un vero e proprio choc scoprire che – tra gli invitati di Margarita per il thè – c’era anche sua madre, la duchessa Amalia di Carrill. Ma ciò che le riserverà il destino la farà tremare ancora di più.

Ben presto Vera scoprirà infatti che anche suo padre starà per giungere alla tenuta. La storyline prenderà il via nel momento in cui Alonso e Cruz incontreranno Gonzalo a una festa. Si tratterà dello stesso evento nel corso del quale verranno a sapere che Romulo e Pia saranno stati assunti dal Duchi de Los Infantes. Ma non sarà questo il fatto sconcertante. Il duca De Carril rimarrà profondamente colpito dall’evidente attrito che noterà tra i marchesi de Lujan e i loro ex consuoceri, tanto che penserà di scrivere ad Alonso per informarlo che intende recarsi a La Promessa per proporgli un affare.

Vera sconvolta nelle prossime puntate La Promessa

La notizia dell’arrivo di Gonzalo giungerà fino alla servitù, e Vera sobbalzerà all’idea di trovarsi faccia a faccia con il genitore. La ragazza avrà da poco tirato un sospiro di sollievo alla notizia che la madre avrà accettato la sua relazione con Lope e che avrebbe evitato per un periodo di tornare a La Promessa per non destare i sospetti del padre.

Proprio mentre si accingerà a fare progetti con l’amato però, Vera scoprirà che a breve si troverà davanti proprio il genitore. Sconvolta cercherà un modo per evitare quell’incontro, e chiederà a Petra il permesso per assentarsi. Non solo la Arcos glielo negherà, ma proprio mentre Gonzalo parlerà con Alonso le ordinerà di servire loro il caffè.

Vera sarà presa dal panico, ma non se la sentirà di contraddire la governante. Fortunatamente il duca De Carril non alzerà neppure gli occhi su di lei. Pericolo scampato? Purtroppo smbra che Vera debba attendere ancora un po’ prima di tirare un sospiro di sollievo. Gonzalo avrà infatti una importante proposta da fare ad Alonso e Manuel, e i due decideranno di invitarlo di nuovo a La Promessa per poterne discutere con calma.