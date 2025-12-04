Nuovi colpi di scena ci attendono negli episodi La Promessa in onda dal 6 al 12 dicembre su Rete 4. Al centro delle vicende ci saranno Jana e Curro, che affronteranno rispettivamente Cruz e Lorenzo. Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Anticipazioni La Promessa: Jana affronta Cruz, Curro parla con Lorenzo

La confessione che Jana ha fatto a Leocadia non cambia molto la situazione alla tenuta, ma spinge la giovane moglie di Manuel a voler affrontare direttamente la suocera. L’ex cameriera parla con Cruz, e le rivela di essere la figlia di Ramona, ma non solo. La ragazza prosegue poi accusando la marchesa di aver ordinato l’assassinio di sua madre e di aver ucciso Tòmas. Cruz nega e prova a difendersi dicendo che è Leocadia la responsabile del duplice omicidio.

Mentre la protagonista accompagna Maria nella stanza segreta, anche Curro prova a riprendere in mano le redini della sua vita, affrontando Lorenzo e dicendogli chiaramente che non acconsentirà al matrimonio combinato con una delle figlie dei duchi di Castroviejo che lui aveva in mente.

Spoiler La Promessa: Maria e Samuel arrestati?

Maria e Samuel consegnano al conte di Monteverde il vaso, ma l’uomo si insospettisce e – fingendo di chiamare Catalina – avvisa la Guardia Civile. Poco dopo i due incontrano Adriano nella tenuta del conte, e scoprono con profondo stupore che lui intende farli arrestare.

Samuel e Maria riescono a fargli cambiare idea, e ribadiscono che può fidarsi di loro. Poi propongono al conte di acquistare anche un altro vaso che gli era piaciuto, e che si trova a La Promessa.

Il ripensamento di Ricardo nelle prossime puntate La Promessa

Ana sorprende Ricardo con un regalo, e i due parlano della loro vita passata. Immerso nei ricordi finiscono per scambiarsi un bacio, ignari del fatto che Santos li sta osservando di nascosto.

Un ritorno di fiamma tra loro? Assolutamente no, visto che Ricardo – subito dopo – si scosta dalla donna e le dice che la considera solo un’amica!

Intanto però Santos racconta a Candela, Simona e Lope di aver visto i suoi genitori baciarsi. Il ragazzo è convinto che la riappacificazione tra i suoi genitori sia vicina, nonostante che il padre neghi tutto. Ana alimenta le speranze di Santos dicendogli che potrebbero anche tornare insieme, se non fosse per Pia.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Mentre Marcelo si prepara a lasciare la tenuta, e annuncia ai colleghi la sua partenza imminente, Alonso parla con Manuel e lo informa dei piani di Cruz e Lorenzo su Curro. Gli dice chiaramente che i due intendono far sposare il ragazzo con una delle figlie dei Castroviejo.

Catalina dice ad Alonso di avergli restituito il palazzo di Cadice.

Cruz è furiosa con Leocadia e la affronta, accusandola di cospirare per mettere Jana contro di lei.