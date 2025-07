Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 5 all’11 luglio? Al centro dei riflettori troveremo Ricardo, messo sotto pressione da Cruz, Petra e Santos, che chiedono all’uomo quale sia la verità sulla morte della moglie Ana.

Anticipazioni La Promessa: Ricardo costretto a rivelare la verità sulla morte di Ana?

Ricardo non ha alcuna intenzione di rivelare a Cruz cosa ha provocato la morte di sua moglie Ana. Nonostante il fatto che anche Petra lo incalzi a confessare la verità, l’uomo non è disposto a condividere con loro un dettaglio del suo passato che – a suo avviso – riguarda solo lui.

Ma anche qualcun altro è ansioso di sapere se sia stato lui a uccidere Ana: Santos inizia infatti ad avere dei sospetti sul coinvolgimento dell’uomo nella morte di sua madre.

Spoiler La Promessa: un segreto verrà alla luce

Poco dopo Ricardo, parlando con Maria, le rivela di aver visto Raquel e Marcelo baciarsi, e di essere arrivato a pensare di licenziare il “marito” di Teresa. La donna si incarica di parlarne direttamente con la Villamil.

La situazione per Marcelo potrebbe farsi rischiosa: il giovane rischia infatti di essere licenziato per aver baciato Raquel, e per toglierlo dai guai Teresa accetta di rivelare a Ricardo che l’uomo è in realtà suo fratello.

La Promessa, trame all’11 luglio

Nel frattempo Catalina affronta Rómulo e gli rivela di aspettare un figlio. La donna può contare sul sostegno di Pelayo. Poco dopo quest’ultimo ha uno scontro verbale con Ricardo, che gli rimprovera il fatto di avere aiutato Catalina a raggiungere la caserma e gli impone di non farne parola con Alonso.

Martina, Curro e Julia riescono a chiarire i malintesi e tra i tre si instaura una bella amicizia.

Jana finisce per decidere di non accompagnare Manuel alla gara, sostenendo che non si sente ancora pronta a incontrare gli amici del marchesino. Nonostante l’assenza di Jana, Manuel riesce a vincere la gara.

Ayala è sempre più determinato a ritrovare Margarita per costringerla a sposarlo. Il conte deve però fare i conti con Lorenzo, che difende sia lei che Martina.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Lorenzo rivela alla duchessa di sapere che in realtà la donna è la madre di Vera.

Alonso e Cruz sono molto preoccupati per le voci che circolano su Jana, e cercano di impedire il matrimonio tra la giovane e il figlio. Nel frattempo Lorenzo affronta Ayala e arriva ad accusarlo di essersi avvelenato da solo per mettere nei guai Martina.