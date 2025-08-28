Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: tutti preoccupati per Jana

Vi avevamo lasciato con un evento destinato (forse) a riscrivere la storia d’amore tra Manuel e Jana: la giovane donna era scomparsa e nessuno aveva idea di dove si trovasse. La fuga di Jana continuerà a destare preoccupazione, sia tra la servitù che tra i nobili. Emergeranno però alcuni dettagli che getteranno ulteriori ombre su quanto accaduto.

Mentre Cruz accusa il figlio Manuel di aver favorito la fuga della ragazza, quest’ultimo cerca nel padre Alonso un po’ di comprensione. Il marchesino confida infatti al genitore i suoi sentimenti profondi per Jana. Mentre lui è distrutto per la sua scomparsa, qualcuno della servitù è combattuto tra il timore che possa esserle accaduto qualcosa e il desiderio di mettere il marchesino al corrente di alcuni fatti.

Maria ha infatti avuto modo di ascoltare la conversazione tra Cruz e la signora Ros, quando quest’ultima è stata licenziata, e le parole della marchesa hanno rivelato che era compiaciuta per la scomparsa di Jana. Teresa ha capito che Cruz e la signora Ros non hanno mai voluto aiutare davvero Jana, ma che tramavano per costringerla a lasciare la tenuta. Timori che sono diventati certezze quando la stessa Cruz – parlando con Alonso – dichiara che la fuga della ragazza permetterà al figlio di sposare una donna del suo rango. Dopo aver esitato a lungo, Maria decide di rivelare a Manuel ciò che ha sentito. Cruz ovviamente nega con forza.

Poco dopo, una notizia scuote l’intero palazzo: una giovane è stata ricoverata in stato di incoscienza all’ospedale di Villalquino, potrebbe trattarsi di Jana. Mentre Manuel parte immediatamente, la servitù precipita nello sconforto. Solo Cruz sembra mantenere una sorprendente lucidità: lei è convinta che si tratti proprio di Jana.

Spoiler La Promessa: Catalina respinge Pelajo

Un’altra storyline è destinata a occupare un posto d’onore nelle prossime trame La Promessa: quella tra Catalina e Pelajo. Dopo essere stato sorpreso da Martina mentre era intento a spiare Catalina, il giovane vorrebbe giustificarsi, ma la figlia di Margarito non vuol sentire ragioni e minaccia di riferire tutto ai marchesi.

Quali giustificazioni potrebbe dare per il suo comportamento? La risposta non tarda ad arrivare, visto che poco dopo Pelajo riesce a confrontarsi proprio con Catalina. Dopo aver avvisato Cruz della sua intenzione di rivelare alla giovane la verità, Pelajo confessa alla ex di aver agito su ordine della marchesa. Le dice di essere stato ingaggiato da Cruz proprio con l’intento di sedurla e portarla via dalla tenuta. Le confessa anche di essersi davvero innamorato di lei – contro ogni previsione – ma di non sentirsi pronto a fare da padre al figlio di un altro.

Dopo quelle parole Catalina lo caccia via e lo invita a non farsi più vedere. La giovane è furiosa e corre a sfogarsi con Martina. Mentre parla con lei viene colta da malore e sviene. Sarà stato per lo stress o saranno problemi legati alla gravidanza? Il dubbio rimane, anche perché – poco prima del faccia a faccia con Pelajo – Catalina aveva confidato a Simona di soffrire di forti dolori allo stomaco, che la assalivano nella notte insieme a incubi tremendi. Simona le aveva consigliato di rivolgersi a un medico, e forse è davvero giunto il momento di farlo per far luce sui suoi strani malesseri.

Un nuovo incontro tra Simona e Catalina, rivela altri particolari inquietanti sul conto di Cruz.

La Promessa, trame al 5 settembre

Dopo l’incontro con Pelajo, Catalina è determinata a dimenticarlo per sempre, ma prima si confida con Simona. Durante il loro colloquio emerge un particolare sorprendente: Catalina si dice convinta che dietro l’arrivo del Conte di Añil alla tenuta, si nasconda ancora una volta un piano ben orchestrato di Cruz.

Un nuovo scossone sta per investire la marchesa.

Manuel “giudice” nelle prossime puntate La Promessa

Josè Juan si lamenta con Lorenzo, confessandogli di essere oggetto di scherno dopo che si sono diffuse le voci di una relazione tra Curro e Martina. Il capitano De La Mata nega tutto, ma al tempo stesso lo autorizza a punire Curro per le sue mancanze di rispetto.

Il conflitto tra i due giovani, finisce per coinvolgere inevitabilmente anche Julia. Quando la situazione sembra ormai compromessa, quest’ultima decide di convocare Manuel e Curro per un chiarimento. Il marchesino a quel punto interviene con l’intenzione di allentare le tensioni, e pone loro un ultimatum.

Curro e Julia ribadiscono ancora una volta di non avere alcuna intenzione di sposarsi, costringendo Josè Juan a prendere una decisione drastica.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Samuel svela a Maria un segreto del suo passato: il ragazzo fu spinto in seminario dai genitori, che volevano così allontanarlo dalla povertà.

Vera e Marcelo pensano di denunciare il Duca de Carril alla Guardia Civile, ma vengono trattenuto dall’intervento di Lope e Teresa. Vera tuttavia non si arrende e medita un nuovo piano.

Proseguono le tensioni tra Petra da una parte, e Ricardo e Pía dall’altra. L’atteggiamento di Santos non fa che peggiorare la situazione.