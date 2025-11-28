Nuovi colpi di scena ci attendono negli episodi La Promessa in onda dal 29 novembre al 5 dicembre su Rete 4. Al centro delle vicende ci saranno Manuel e Jana, ormai in procinto di lasciare la tenuta per trasferirsi in Italia. Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jana si preparano a partire

Cruz e Alonso sono sconvolti, dopo aver scoperto che il figlio intende recarsi in Italia dove lavorerà per don Pedro Farre. Manuel però promette di contribuire economicamente al sostentamento della Promessa con i suoi guadagni, e questo fa tirare un sospiro di sollievo al marchese. Nel frattempo anche Jana comunica alla servitù che presto lascerà la tenuta per trasferirsi in Italia.

Spoiler La Promessa: Pia ha ucciso il barone de Linaja

Santos – nel corso di un colloquio con Romulo – accusa Pia di aver ucciso il barone de Linaja. Il maggiordomo reagisce malamente e lo caccia via dal suo ufficio. Quando però si decide a parlare con Pia di quanto accaduto, lei conferma la sua colpevolezza.

Pia confessa al maggiordomo di essere stata proprio lei a ucciderlo. A quel punto lui pretende di sapere chi l’abbia aiutata, ma lei non intende fare i nomi dei suoi complici.

Curro preoccupato nelle prossime puntate La Promessa

Curro si pente di non aver dato il giusto peso agli avvertimenti di Angela, quando Martina gli fa capire che potrebbe non riuscire a sottrarsi alle nozze che Cruz e Lorenzo stanno organizzando per lui con la figlia dei De Castroviejo.

Questa però non è la sola preoccupazione per il giovane. Jana gli confessa infatti quello che le ha confidato Leocadia, che in passato era l’amante del barone. Secondo la sua versione furono proprio gli uomini che facevano parte della stessa organizzazione criminale in cui anche lui militava a rapire il ragazzo, su ordine di Cruz.

News La Promessa: svelato il mistero della stanza segreta?

Jana e Teresa riescono a scoprire come aprire il passaggio segreto che conduce alla stanza di Cruz, e questa nuova scoperta permette alla moglie di Manuel di collegare tutti i tasselli di un mosaico davvero inquietante: è stata Cruz a uccidere Tomàs, occultando il cadavere nella stanza segreta? La giovane rivela la sua teoria a Curro, ma vengono interrotti dall’arrivo della marchesa.

Fortunatamente Jana e Curro riescono a fuggire senza essere scoperti da Cruz, ma la giovane non riesce ad accettare i tentativi di avvicinamento della suocera, sentendo che questi finirebbero per farla sentire complice dei suoi misfatti. L’allontanamento della giovane nei suoi confronti fa infuriare Cruz.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Marcelo annuncia la sua intenzione di andarsene da La Promessa, mentre Vera, Lope, Candela, Petra e Simona si dicono disposti a rimanere. I motivi che spingono l’uomo a partire non resteranno un mistero a lungo: parlando con Vera e Teresa, Marcelo rivela che è il timore che gli uomini del duca di Sarabia o de Carril possano trovarlo.

Martina confida ad Angela i suoi dubbi sulla relazione con Jacobo, ma lui è abile a ingannarla e convincerla a proseguire con i preparativi per le nozze. Tra Leocadia e Cruz c’è l’ennesimo scontro: la donna accusa la marchesa di essersi sposata con l’inganno e le predice un destino tragico. Ana torna a La Promessa per stare vicina al figlio, ma un malore del ragazzo costringe Ricardo a intervenire, riavvicinandosi così alla moglie.