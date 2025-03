Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 22 al 28 marzo? Al centro dei riflettori troveremo Manuel e Curro, che finalmente faranno ritorno al palazzo. Spazio anche a Margarita, che si troverà a fronteggiare una sorpresa durante una merenda organizzata con le amiche.

Anticipazioni settimanali La Promessa: Curro torna e scopre che Martina è ricoverata

Curro e Manuel fanno ritorno alla tenuta, e vengono accolti con affetto da tutti, inclusa la servitù. Curro scopre che Martina è stata ricoverata di nascosto in un sanatorio e – in cerca della verità – chiede spiegazioni ad Ayala. Ignacio gli racconta che la ragazza ha tentato di avvelenarlo con la cicuta.

Margarita, nonostante nutrisse molti dubbi, ha optato per questa soluzione per salvarla dalla denuncia e dalla prigione.

Le cose in sanatorio non si mettono bene per la giovane: il medico non crede alla sua innocenza e le prescrive la somministrazione di una cura sedativa. A questo si aggiunge la follia di Juana. La compagna di stanza di Martina ha un comportamento tutt’altro che tranquillo, e la giovane cerca di assecondarla per impedire che lei decida di aggredirla di nuovo.

Nel frattempo María Antonia e Cruz brindano felici per il ritorno di Manuel.

Jana nei guai nelle prossime puntate La Promessa

Jana e María vanno alla grotta, ma Petra si accorge della loro assenza e si infuria. La governante vuole vederci chiaro, e inizia a sospettare che il lavoro dei duchi sia solo una scusa. Petra interroga i maggiordomi, ormai determinata a scoprire la verità.

La Promessa, spoiler al 28 marzo: Virtudes riavrà suo figlio?

I tentativi di Virtudes per riavere la custodia di suo figlio sembrano non dare i risultati sperati. Salvador riesce a raccogliere solo 178 pesetas e 28 centesimi per dimostrare ai suoceri della ragazza che lei è in grado di prendersi cura di suo figlio Adolfo. La cifra è solo la metà di quanto necessario, ma Candela non si arrende.

Poco dopo – in presenza di Simona – Virtudes riconsegna il calice liturgico a Rómulo, giustificando il furto con la necessità di riavere suo figlio. Padre Fermín la perdona per il furto del calice, ma lei perde il suo impiego come perpetua.

Merenda con sorpresa nei prossimi episodi La Promessa

Margarita decide di organizzare una merenda con le sue amiche e chiede a Santos di preparare gli inviti. Il ragazzo assicura a Ricardo di aver provveduto a spedire tutti gli inviti, e afferma che – nonostante la fine della sua storia con Vera – tra loro ora va tutto bene. Poco dopo però, parlando con Petra, le dice che la sua vendetta è già in atto.

Cosa avrà in mente Santos? La risposta arriva il giorno della merenda, quando tra gli invitati si presenta anche la duchessa de Carril. La presenza della donna suscita i sospetti di Salvador, che ne parla con don Ricardo. Quest’ultimo sospetta che possa trattarsi di un piano di Petra per dimostrare la sua incapacità come maggiordomo, ma la governante nega. La verità non tarda a venire alla luce: Vera nota la madre tra le invitate e scappa via. Lei però la insegue e le chiede spiegazioni.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Petra rivela a Santos che Vera ha sempre nutrito dei sentimenti per Lope. Il giovane si sente così ingannato.

Lorenzo mette in guardia Alonso su María Antonia, provocando un confronto tra il marchese e la donna. Alonso vuole sapere se María Antonia ha parlato con Lorenzo dei loro affari privati. María Antonia nega ogni accusa, ma Alonso, diffidente, inizia a progettare di allontanarla da La Promessa. La donna cerca di nascondere la sua attrazione per il marchese, ma fa davvero fatica a sorridere davanti al riavvicinamento tra Cruz e Alonso.