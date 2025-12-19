Epilogo tragico per la protagonista della telenovela spagnola La Promessa: negli episodi in onda dal 20 al 26 dicembre Jana muore tra le braccia di Manuel. La morte della giovane è sicuramente un evento clou nelle trame della serie tv, ed è per questo che i vertici Mediaset hanno deciso di dedicarle due puntate speciali che andranno in onda sabato 20 dicembre in prima serata su Rete 4.

Anticipazioni settimanali La Promessa, le indagini proseguono

Mentre Jana lotta tra la vita e la morte, la Guardia Civile prosegue con le indagini per scoprire chi sia il suo aggressore. Presto i sospetti si concentrano su Cruz, visto che proprio tra le mani della giovane moglie di Manuel viene rinvenuto un bottone appartenente a una vestaglia della marchesa.

La donna, però si proclama innocente, e prega perché la nuora si risvegli e dica a tutti come sono realmente andate le cose. Anche tutta la servitù è profondamente scossa da quanto accaduto, e in molti pregano perché Jana riesca a salvarsi. L’unica a non condividere le preoccupazioni sembra essere Petra, che non esita ad ammettere che la giovane se la sia andata a cercare.

Jana muore tra le braccia di Manuel nelle puntate speciali La Promessa

Dopo che il medico ha visitato Jana più volte, sembrano riaccendersi le speranze che la giovane possa farcela, e che anche il bambino che porta in grembo possa essere salvato. Manuel non abbandona per un solo attimo il capezzale della moglie, che però inspiegabilmente ha una ricaduta e – dopo aver riaperto per un attimo gli occhi – li chiude per sempre!

Jana muore tra le braccia del suo amato Manuel, e per Cruz le cose sembrano mettersi ancora peggio, dopo che il sergente Burdina scopre che la pistola che ha sparato il protettile fatale è registrata a nome di Alonso.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola

Le preoccupazioni sembrano fiondarsi sulla tenuta, e oltre alla morte di Jana, c’è anche un evento che finisce per impensierire molto Alonso. Il marchese riceve una lettera dalla Casa Reale, con la quale viene informato della perdita del titolo di marchese. Nella lettera c’è anche riportato che Curro non può più considerarsi barone de Linaja. Alonso è molto preoccupato per il futuro della sua famiglia.

In seguito informa Manuel che Jana non può essere seppellita nella tomba di famiglia. La giovane moglie del marchesino sarà sepolta nella zona comune del cimitero. Il giovane all’inizio si infuria, ma poi Maria riesce a calmarlo dicendogli che in quel modo Jana non dovrà mai riposare accanto a Cruz.

Leocadia nuova dark lady a La Promessa

Le due puntate speciali previste per sabato 20 dicembre dalle 21:38 alle 23:46 circa su Rete 4, segneranno così un profondo capovolgimento delle trame. Con l’uscita di scena di Jana e di Cruz, che verrà arrestata, a La Promessa inizierà l’ascesa di Leocadia, destinata a essere la nuova dark lady nella telenovela spagnola.