Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 18 al 24 ottobre? Al centro dei riflettori troveremo Cruz, impegnata a trovare una soluzione per salvare la tenuta dalla rovina. Il suo piano coinvolgerà Curro. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: Cruz e Alonso vicini alla bancarotta

Cruz è determinata a scoprire chi l’abbia tradita, e consapevole che – per riuscirci – dovrà pagare un prezzo altissimo. Sarà Jana che, seppur involontariamente, la aiuterà a raggiungere il suo obiettivo.

Durante il pranzo la giovane proporrà di usare le abilità di Manuel nell’aviazione per risanare le finanze, ma i marchesi non accetteranno. Cruz a quel punto riprenderà Jana, invitando la nuora a non impicciarsi della situazione economica della tenuta.

Spoiler La Promessa: Padre Samuel lascia Lujan?

Maria Fernández cercherà un chiarimento con Padre Samuel, ma lui si rifiuterà di parlare del bacio che si sono scambiati.

Ángela rinnoverà la sua disponibilità per dare una mano al rifugio di Padre Samuel, ma il parroco avrà altri progetti. A sorpresa dichiarerà che intende lasciare La Promessa, e che la suo nuova destinazione potrebbe essere molto lontana da Lujan. Questo annuncia lascerà Maria Fernández sconvolta, ma il sacerdote ribadirà di aver già preso la sua decisione.

Le rivelazioni di Teresa nelle prossime puntate La Promessa

Teresa informerà Pia dell’esistenza della stanza segreta, e le mostrerà le lettere che avrà trovato al suo interno. Subito dopo Teresa confiderà a Lope, Vera e Marcelo di aver parlato con Pia della stanza segreta e di averle consegnato le lettere. In cambio del suo silenzio, prometterà che nessuno di loro continuerà a indagare sul passato dei marchesi.

Ma quella stanza avrà ancora molto da dire, e quando Pia riferirà a Jana quanto scoperto assisteremo a una svolta sconcertante. Quella porta non resterà chiusa a lungo, visto che – quando la donna mostrerà a Jana le lettere – la giovane non avrà dubbi sul fatto che appartengano a sua madre. Insieme a Teresa, deciderà così di esplorare la stanza segreta per scoprire qualcosa di più.

La Promessa, trame al 24 ottobre

Ángela cercherà di scoprire perché Curro le abbia nascosto la verità su Martina dopo averla vista al ballo, ma il ragazzo le risponderà invitandola a non intromettersi nella sua vita privata.

Intanto il fidanzato di Martina si preparerà a lasciare La Promessa, e saluterà tutti cordialmente soffermandosi a parlare con Jana per chiarire alcuni malintesi.

Cruz, subito dopo la partenza di Jacobo, suggerirà a Martina di verificare la situazione economica reale della famiglia del suo fidanzato, e le rivelerà che La Promessa è in rovina.In seguito la marchesa parlerà con Lorenzo, e gli rivelerà il suo piano per salvare la tenuta: far sposare Curro con una delle figlie dei Duchi de Castroviejo, in cambio di una parte delle proprietà. Ángela ascolterà di nascosto la conversazione. Il capitano De La Mata accetterà la proposta della marchesa.

La Promessa, cos’altro accadrà nella telenovela di Rete 4?

La situazione tra Pia e Ricardo si farà sempre più tesa, e la loro relazione entrerà in una fase critica. Lei inizierà a chiedersi se sia arrivato il momento di prendere una decisione drastica, e i suoi sospetti saranno alimentati nel momento in cui l’uomo – interrogato sui suoi sentimenti per Ana – non potrà negare di essere ancora innamorato della moglie. Pia a quel punto lo lascerà.

Leocadia – dopo il bacio a sorpresa con Lorenzo – si mostrerà inflessibile e lo avvertirà che, se oserà riprovarci, dovrà affrontarne le conseguenze. Intanto Cruz cercherà di riconciliarsi con l’ex amica, per convincerla ad abbandonare i suoi propositi di vendetta.

Petra sarà elogiata da Don Rómulo, per aver gestito brillantemente la situazione quando Martina le avrà chiesto di preparare un fagiano per pranzo, ma subito dopo l’uomo la rimprovererà per la sua tendenza a immischiarsi negli affari di Pia, Ricardo e Santos.