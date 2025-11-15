A La Promessa la situazione continua a essere molto tesa, e negli episodi in onda dal 15 al 21 novembre su Rete 4 assisteremo a molti colpi di scena. Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Anticipazioni La Promessa: i sospetti di Angela

Angela sospetta che Lorenzo stia organizzando per Curro un matrimonio combinato e ne parla con il ragazzo. Lui però non le crede.

I timori della giovane però si rivelano fondati, e lei ha una conferma dei suoi sospetti quando – poco dopo – ha modo di ascoltare una conversazione tra Cruz e il capitano De La Mata, nel corso della quale la marchesa afferma la necessità di combinare un matrimonio tra Curro e una ragazza di una famiglia benestante.

Spoiler La Promessa: Cruz affronta Jana

I rapporti tra Cruz e Jana si fanno sempre più tesi. La marchesa mostra ormai apertamente la sua insofferenza nei confronti della nuora e finisce per fare una scenata quando scopre che la giovane ha portato Ramona alla tenuta.

Furiosa e fuori controllo, Cruz affronta Jana e le proibisce di ricevere l’anziana donna all’interno del palazzo.

Tensioni tra Catalina e Alonso nelle prossime puntate La Promessa

La gravidanza di Catalina procede seppur con qualche inconveniente. Il suo stato di salute e l’esigenza di far fronte alle difficoltà economiche che gravano su La Promessa impediscono alla giovane di vivere con serenità questa attesa.

Catalina e Alonso non riescono a trovare un accordo sulla gestione dei terreni della tenuta, e questo causa inevitabilmente tensioni tra padre e figlia.

A complicare la situazione contribuisce anche l’opinione di Jacobo, che rischia di influenzare Martina.

La Promessa, trame al 21 novembre

La distanza tra Maria e Samuel sembra ormai incolmabile, e quando lui si rende conto che la donna lo evita decide di rivelarle un segreto: è il figlio del duca di Windsorheim! La donna però fa fatica a credergli.

Poco dopo Manuel affronta sua madre e le chiede spiegazioni riguardo a una notizia che gli è giunta agli orecchi, secondo la quale la marchesa avrebbe detto a Jana di non essere disposta ad accettare il bambino che la giovane porta in grembo.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Due conigli catturati da Marcelo generano qualche tensione in cucina. Mentre Lope è intento a prepararli per la servitù, Petra ordina che vengano serviti ai padroni. L’intervento di Simona – che insiste affinché siano i domestici a mangiarli – trova l’appoggio di Don Romulo.

Subito dopo Angela parla con Martina e cerca di metterla in guardia, rivelandole che Cruz approva la sua relazione con Jacobo solo perché dopo le nozze potrà controllare i suoi beni. L’interferenza di Angela non è vista di buon occhio dalla marchesa, che la invita a non occuparsi dei suoi affari.