I fans della telenovela spagnola La Promessa attendono da tempo di scoprire la verità, e le puntate in onda dal 31 gennaio al 6 febbraio potrebbero essere decisive per le indagini. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme tutte le trame settimanali della soap di Rete 4.

Anticipazioni La Promessa: la rivelazione di Manuel

Mentre il dottor Ferrer – coadiuvato da Maria – pratica il cesareo a Catalina, Manuel ha un confronto con Adriano. Durante la loro conversazione, il marchesino rivela al suo interlocutore una verità sconvolgente: è lui il padre dei gemelli! Adriano appare confuso dopo aver scoperto la sua paternità biologica, ma Manuel lo prega di non rivelare a Catalina quanto ha appena scoperto.

La Promessa, trame settimanali al 6 febbraio

Petra parla con Samuel e si scusa per aver perso il controllo, gustificando il suo comportamento come conseguenza del grande dolore per aver perso il figlio Feliciano. La tensione a palazzo intanto si allenta, quando arriva la notizia del buon esito dell’intervento su Catalina: la donna, dopo aver partorito una bimba nel bosco, ha dato alla luce un bambino!

Il giorno successivo il medico torna a La Promessa per verificare le condizioni di salute dei gemelli e della madre, che però non si è ancora ripresa del tutto. Ferrer le pratica un’iniezione e Catalina sta subito meglio.

Spoiler La Promessa: Manuel fallisce con Toño, Catalina parla con Adriano

Manuel parla con Samuel, sperando di riuscire ad aiutare Simona a ritrovare Toño. Il parroco non intende interagire per convincerlo a tornare alla tenuta, però si impegna ad accompagnare il marchesino da lui. Quando Manuel giunge al rifugio, il ragazzo si rifiuta di ascoltarlo.

Adriano si reca nella camera di Catalina e trascorre un po’ di tempo con lei e i gemelli. La giovane condivide con lui quanto ha tenuto nascosto fino a quel momento: per la seconda volta Adriano si sente dire che è lui il padre biologico dei bambini.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Manuel deve riuscire a superare il dolore per la perdita di Jana, e per la prima volta dopo tanto tempo sul suo volto si riaccende il sorriso quando incontra i nipoti. Per il marchesino arriva anche un’altra bella notizia: Pedro Ferrè gli da incarico di costruire il motore per il suo aeroplano!

Mentre Ricardo appare perplesso davanti al cambiamento di Ana, Vera inizia a temere che la scomparsa del piccolo Diego sia stata opera sua, e che la donna abbia agito così solo per potersi prendere il merito del suo ritrovamento. Per questo motivo – quando si presenta alla tenuta con dei bavaglini per i gemelli di Catalina – tutta la servitù la osserva con sospetto.

Pia rivela a Curro di aver trovato un esperto di veleni, ma quando poi cerca di allontanarsi da Rufino senza destre sospetti, perde un fazzoletto con lo stemma de La Promessa. Questo incidente mette Pia e Curro in allarme, ma i due sono sempre più determinati a scoprire dov’è stato acquistato il cianuro che ha ucciso Jana.