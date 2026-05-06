Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 9 al 15 maggio, assisteremo a un nuovo incontro. Manuel, in un primo momento contrario a partecipare alla festa organizzata da Leocadia e Alonso, decide alla fine di prendere parte all’evento. Qui conosce Enora Méndez.

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Manuel si rifiuta di partecipare alla festa organizzata da Leocadia e Alonso, perché è convinto che questo sia solo un pretesto dei due per fargli incontrare giovani donne in cerca di marito.

Lope intanto, vuole andare alla residenza del conte de Carril, ma Pia prova a fargli cambiare idea.

Petra – arrabbiata per un torto subito – se la prende con le cameriere caricandole di lavoro. Ma Maria si ribella e la affronta.

Lorenzo rimprovera Angela, ma Curro la difende e viene preso in giro dal Capitano, che ipotizza un suo interesse per lei. Il valletto è anche impegnato a insegnare ad Adriano come comportarsi da vero nobile agli eventi mondani.

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Romulo invita Petra a mostrare pi rispetto verso la servitù, poi parla con Curro in privato e lo informa che – per volere di Leocadia – non potrà partecipare alla festa.

Manuel si ritrova tra le mani la lettera che sua madre gli aveva affidato, e decide di leggerla. Subito dopo la brucia, e mente ad Alonso dicendogli di non averla neppure aperta. Intanto il padre torna a fare pressioni su di lui, e riesce a convincerlo a partecipare ai festeggiamenti. Il marchesino conosce così Enora Méndez.

Ma la festa crea anche qualche momento di imbarazzo. Adriano – già agitato per quell’evento che rappresenta il suo “debutto” nell’alta società – riesce a gestire la tensione grazie ad alcuni consigli di Ricardo. Poco dopo però, alcune osservazioni del duca Lisandro, finiscono per aumentare il suo disagio e lo portano a commettere molti errori durante il ricevimento.

Anche Angela crea un momento di subbuglio: la ragazza viene importunata dal marchese de Andujar, e reagisce colpendolo.

Tuttavia nel complesso la festa si rivela un successo: la servitù è pronta a dare il massimo dopo aver parlato con Romulo, il quale non esita a dire quanto ci tenga, affinché l’evento che chiuderà la sua carriera sia impeccabile.

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Finita la festa, Lope riceve i complimenti di Romulo e inizia a studiare teatro, per prepararsi al meglio a sostenere il suo ruolo sotto copertura.

Angela non sembra più disposta a tollerare il comportamento dubbio degli amici di Lorenzo, e minaccia il Capitano di denunciarli se continueranno con il loro atteggiamento. Una svolta potrebbe arrivare quando la ragazza riceve un messaggio dall’uomo che l’ha molestata alla festa, Lorenzo la invita a chiarirsi con lui.

Enora raggiunge l’hangar, ma una volta arrivata viene affrontata da Manuel, che prima recupera i suoi appunti e poi la caccia bruscamente.

Lisandro si prepara a lasciare la tenuta, non senza aver ricevuto qualche rimprovero da Leocadia, che si lamenta perché lui non l’ha aiutata affatto a mettere in difficoltà i de Lujan.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Lope si prepara a partire per la residenza del duca de Carril. Vera gli ha dato indicazioni precise, ma Curro non può fare a meno di essere assalito da mille dubbi all’ultimo momento.

Mentre Lorenzo vorrebbe che Angela si scusasse con il marchese, Leocadia critica continuamente Adriano.