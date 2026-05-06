Tutto pronto per una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Scopriamo insieme le anticipazioni e i casi al centro della diretta di stasera, mercoledì 6 maggio 2026, su Rai3.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 6 maggio 2026

Stasera, mercoledì 6 maggio 2026 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La diretta di stasera, mercoledì 5 maggio 2026, prende il via con le ultime novità sulle indagini per la morte di Chiara Poggi. Secondo la Procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio, da solo, a uccidere Chiara dopo un tentativo di approccio sessuale respinto. Il passato di Andrea Sempio è diventato oggetto di ricerche e sono emersi dettagli importanti come chat discutibili indirizzate ad una ragazza di cui era ossessionato. Non solo, spazio alle ultime informazioni sulle gemelle Cappa e il fratello di Chiara Poggi.

Dal caso di Chiara Poggi alla morte di mamma e figlia di Campobasso avvelenate dalla ricina. Cosa è successo? Si attendono i risultati dell’esame autoptico, ma i misteri sul decesso sono ancora da chiarire. Gli inquirenti, dopo quattro mesi dalla morte, sono tornati nella casa di Pietracatella per prendere i dispositivi non ancora sequestrati, cellulari, computer e due router, alla ricerca di indizi per capire chi e perché possa aver introdotto la ricina in quella casa.

Chi l’ha visto, la diretta su Rai3 e RaiPlay del 6 maggio 2026

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 6 maggio 2026, Federica Sciarelli si occuperà anche del caso di Pamela Genini, l’ex modella uccisa a Milano. Chi è stato ad ucciderla e soprattutto chi si è recato al cimitero aprendo la sua tomba? Sono ancora tanti i dubbi da chiarire sulla morte della ex modella.

Durante la diretta di Chi l’ha visto di stasera, spazio anche agli appelli, richieste di aiuto e segnalazioni del pubblico da casa. Per chi volesse partecipare è possibile farlo tramite il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2026 è il mercoledì in prima serata su Rai3.