Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 9 al 15 maggio l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo il ritorno di Yigit. Il ragazzo però, non tornerà da solo: insieme a lui ci sarà Vivian, una giovane donna estroversa e spigliata che susciterà subito irritazione. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 9 al 15 maggio

Yigit torna a casa con una giovane francese affascinante, estroversa e piuttosto spigliata. L’atteggiamento della ragazza irrita subito Ender. Anche Lila appare ancora turbata, dopo averli incrociati in aeroporto, e si confida con la sorella.

Se Lila sperava di trovare il giusto supporto nella consanguinea, rimane delusa: la sorella non mostra alcun interesse. A questo punto la ragazza decide di andare da Yildiz insieme a Zehra, che approfitta dell’occasione per riavvicinarsi all’ex matrigna.

Yildiz suggerisce a Lila di non essere troppo disponibile e – saputo che Halit soffre molto per il divorzio – ribadisce che gli uomini devono dimostrare il proprio valore.

Trame Forbidden fruit: Yildiz debutta in TV

Yildiz accetta la proposta di Nadir di condurre un programma meteo sulla sua rete. Durante la prima diretta però, il piccolo Halitcan inizia a piangere e lei lo prende in braccio.

Davanti alle telecamere, quella che avrebbe dovuto essere una trasmissione sulle previsioni meteo si trasforma in un programma dedicato alle mamme. L’inconveniente tuttavia, si rivela vincente: Yildiz ottiene un grande successo di pubblico.

Forbidden fruit, spoiler al 15 maggio

Halit invita Leyla a casa sua, con l’intenzione di presentarla ai suoi figli. Yildiz – informata da Aysel delle sue intenzioni – decide di sabotare i programmi di Argun. La Yilmaz fa in modo che il piccolo Halitcan sia presente alla serata, e inevitabilmente è proprio lui a catturare l’attenzione di tutti i presenti.

In una storyline parallela, vediamo Ender sospettare che Sahika possa essersi impossessata di un hard disk compromettente. Poco dopo però, Halit trova l’oggetto nella sua cassaforte: si è trattato di un piano ben congegnato per creare ulteriore tensione in famiglia?

Intanto Leyla è delusa: la cena che avrebbe dovuto segnare il suo ingresso in famiglia si è rivelata un disastro, e vorrebbe arrendersi. Sahika però la sprona a non darsi per vinta, dicendosi convinta che lei e Argun formino una coppia vincente.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Yildiz – aiutata da Caner ed Emir – si dedica alla sua produzione della purea di mele. Intanto Ender e Nadir cercano di organizzarle un compleanno a sorpresa. L’evento si rivela un successo, anche grazie alla presenza della cantante Irim.

Tutto sembra perfetto, ma la presenza di Yigit accompagnato dalla sua nuova fiamma Vivian suscita la gelosia di Lila.