Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 7 al 13 novembre? Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane al 13 novembre

Jacobo chiede aiuto ad Adriano perchè vorrebbe scoprire chi è l’uomo che ha baciato Martina. Il giovano non può certo immaginare che l’uomo che sta cercando si trovi in quel momento proprio davanti a lui!

Intanto le cuoche cercano una scusa da raccontare alla governante per riuscire ad allontanare dalla tenuta senza destare sospetti.

Angela affronta un’altra seduta di psicoterapia, e prova a convincere il medico sulle reali intenzioni di Lorenzo. La ragazza sostiene che il Capitano non nutre un sentimento sincero e la sta semplicemente manipolando per colpire indirettamente Curro. Quest’ultimo intanto, appare molto preoccupato per le condizioni emotive della giovane e prova a raggiungerla nella sua stanza. Viene però bloccato da Leocadia.

News La Promessa (puntate dal 7 al 13 novembre)

L’imminente chiusura del rifugio preoccupa e fa diisperare Samuel, che alla fine non riesce più a trattenere le sue emozioni e crolla davanti a Petra. Lei, dal canto suo, cerca di sostenerlo e lo incoraggia a trovare dentro di sé la forza per andare avanti.

Poco dopo Petra comunica a Samuel che sarà lei a occuparsi della gestione del rifugio, con l’aiuto di Prudencio.

La confessione di Teresa, news La Promessa

Anche Teresa finisce per aprirsi con Petra, e le confessa che quel bacio scambiato con don Cristobal ha fatto emergere in lei sentimenti profondi, molto più intensi di quanto è disposta ad ammettere.

In seguito Teresa trova il coraggio di parlare direttamente con Cristobal di quanto accaduto tra loro, e gli confessa che quel bacio non le ha provocato alcun fastidio.

Nuove tensioni nelle prossime puntate La Promessa

Sul fronte degli affari Manuel è costretto ad affrontare nuovi problemi, quando le aziende che avevano stretto accordi con lui per la licenza del motore decidono di ritirarsi. Forndamentale si rivela l’intervento di Toño, che impedisce al marchesino di prendere decisioni impulsice e rompere il patto con don Luis.

Nel frattempo Curro decide di affrontare apertamento Lorenzo, e assicura al Capitano che – se anche dovesse riuscire a far rinchiudere Angela in manicomio – lui riuscirà a trovare un sistema per liberarla e fuggire con lei.

Toño intanto, scopre inoltre che Candela e Simona hanno intenzione di andare a trovare lo zio di Enora. La ragazza interviene e riesce a fermarle prima che possano partire.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

I piani di Lorenzo sembrano vacillare quando lo psichiatra dichiara di essere pronto a dare un giudizio sulle condizioni mentali di Angela, e rassicura tutti affermando che la giovane non presenta nessun disturbo mentale. Il parere favorevole del medico tuttavia, non basta a rassicurare Curro, che non è affatto convinto che la situazione sia davvero migliorata.

Maria accoglie senza entusiasmo il ritorno di Carlo, consapevole che lui è tornato soltanto perché Pia e Samuel lo hanno costretto. Carlo però, le dice che tra loro c’è qualcosa da chiarire e che devono parlare. Il confronto si trasforma presto in lite. Entrambi si rifiutano di lavorare fianco a fianco.

Petra cerca qualcuno che possa aiutarla a gestire il rifugio e le cuoche si fanno avanti offrendo la loro disponibilità.