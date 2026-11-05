Quinta puntata di Amici di Maria De Filippi 2026. Ecco le news, le anticipazioni e tutti gli spoiler su cosa vedremo in tv nel primo pomeriggio di domenica 8 novembre 2026 a partire dalle 14.00. Cosa è accaduto nella registrazione odierna? Questa edizione stenta a decollare. Il pubblico si aspettava, forse, cambiamenti maggiori nella classe e per ora l’interesse dei telespettatori e dei fan più accaniti va via via calando. Riuscirà Maria De Filippi a cambiare il trend in discesa e a riagguantare il pubblico dell’ammiraglia Mediaset?

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 2026: gli ospiti

Quali ospiti vi saranno nella quinta puntata di Amici di Maria De Filippi 2026? Sono settimane che attendiamo grossi nomi del panorama musicale e televisivo italiano o ex alunni che hanno fatto carriera. C’è tra i fan chi spera sempre di vedere Angelina Mango o Gaia approdare in studio per lanciare i loro nuovi brani. Nel frattempo la lista di ex concorrenti che hanno qualcosa da promuovere si è allungata, così come si è allungata la lista di artisti molto amati in Italia che potrebbero venir a lanciare il loro singolo.

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Chi vi sarà dunque questa domenica per la quinta puntata di Amici 26? In qualità di ospite musicale troveremo:

In qualità di giudici esterni, invece, troveremo:

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La gara di canto di Amici 26

Come accadrà nella gara tra i cantanti? Ecco la classifica e le esibizioni.

La gara di ballo

Cosa dice la classifica dei ballerini?

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