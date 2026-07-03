Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 4 al 10 luglio? Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane dal 4 al 10 luglio

Cristobal e Leocadia possono finalmente vivere la loro storia alla luce del sole, ma la dark lady non appare del tutto tranquilla. La vinanza tra il nuovo maggiordomo e sua figlia la spinge a sospettare che lui stia tramando qualcosa.

Nel frattempo Catalina – dopo aver parlato con Curro – fa un passo indietro e chiede scusa a Martina, convincendola a restare a La Promessa. Anche tra Manuel e Toño sembra essere giunto il momento dei chiarimenti: il marchesino parla con il figlio di Simona e lo rassicura, dicendogli che non lo ritiene responsabile della crisi che sta attraversando la loro attività, ma che anzi lo considera come un fratello. Subito dopo Manuel chiede scusa ad Alonso, padre e figlio si riconciliano!

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Pia o Ricardo devono lasciare la tenuta? Il rischio arriva quando Cristobal scopre la loro relazione. Il nuovo capo maggiordomo prima si infuria con la servitù che lo ha tenuto all’oscuro, poi impone loro una punizione esemplare: uno dei due dovrà andarsene da La Promessa!

Pia e Ricardo cercano di convincerlo a fare un passo indietro, proponendo di interrompere la loro storia. I due sperano di riuscire così a conservare entrambi il posto di lavoro, ma Cristobal sarà disposto a scendere a compromessi?

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Lorenzo è – almeno apparentemente – fuori gioco, e Martina e Curro possono sognare il loro futuro insieme a Zurigo. Il ritorno del capitano però, rimette tutto in discussione. Nel corso della cene, l’uomo prende di mira Curro e lo minaccia apertamente, promettendogli di portarlo alla pazzia come accaduto a sua madre. Il capitano De La Mata è convinto che – ad aver fornito le prove che lo hanno messo nei guai con la legge – sia stata Angela. Conoscendo bene l’uomo, e sapendo fin dove può spinfersi assetato di vendetta, Leocadia decide di proteggere la figlia mandandola a studiare in Svizzera.

Catalina e Martina hanno fatto pace, ed entrambe cercano di riallacciare i rapporti con il barone de Valladares. Dopo un primo incontro infruttuoso con l’uomo, le due giovani riescono a convincerlo a visitare le campane con Adriano per verificare le condizioni dei braccianti.