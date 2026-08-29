Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 29 agosto al 5 settembre assisteremo ai sospetti di Jacobo sulle lettere di Catalina: è stata davvero lei a spedirle? Intanto Leocadia decide di licenziare Petra e tocca a Cristobal dare la notizia alla governante. Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane al 5 settembre

Manuel affida a Don Ambrosio la costruzione del nuovo motore, ma continua a esaminare con cura le varie proposte ricevute. Nel frattempo, Adriano riceve un’altra lettera da Catalina, in cui lei esprime il desiderio di tornare. L’uomo, però, rimane freddo, mentre Jacobo diventa sempre più diffidente e inizia a mettere in dubbio l’autenticità delle lettere.

Curro e Angela partono per un viaggio d’addio prima che lei sposi Beltrán. Lontani da tutti, vivono momenti di grande tensione: dopo un litigio lungo il fiume, riescono a chiarirsi e a ritrovare la complicità di sempre. Il viaggio si chiude con un addio molto commovente, ma al loro ritorno qualcosa non sfugge. Lorenzo scopre che Angela e Curro sono stati via nello stesso periodo per due giorni e comincia a sospettare che tra loro ci sia più di una semplice amicizia. Così affronta Curro e lo minaccia apertamente, ma il giovane non cede alle sue provocazioni.

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Il mistero delle lettere di Catalina continua a infittirsi. Jacobo – sospettando che siano false – cerca di ricostruire il tragitto della posta per capire chi le abbia davvero inviate. I suoi dubbi crescono, mentre Adriano appare sempre più preso dalla protezione dei suoi figli.

Petra sta vivendo un momento complicato. Cerca di mascherare il peggioramento della sua salute e – nonostante il giudizio positivo di Cristóbal – Leocadia decide comunque di rimuoverla dall’incarico di governante. A Cristóbal spetta quindi il difficile compito di informarla del licenziamento. Petra soffre anche per l’isolamento impostole dalla servitù, mentre nel frattempo Cristóbal propone a Teresa di assumere il ruolo di governante.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Lope scopre che alcune delle sue ricette sono state pubblicate senza il suo permesso e denuncia il furto. Con l’aiuto di Vera, Simona e Candela, cerca di scoprire chi possa aver preso il merito del suo lavoro.

Enora decide di prendersi una pausa da Toño, scatenando nuove tensioni che finiscono per coinvolgere anche Manuel. Nel frattempo, Leocadia si dedica ai preparativi per il matrimonio di Angela e Beltrán, mentre Maria affronta da sola il difficile momento della gravidanza. Incerta su quale decisione prendere, la giovane è travolta dalla disperazione, trovando conforto in Pia e Samuel.

Con il matrimonio ormai alle porte, i dubbi di Lorenzo su Curro e Angela rischiano di diventare un problema serio. Intanto, il mistero delle lettere di Catalina si fa sempre più fitto e potrebbe presto svelare una verità in grado di sconvolgere l’equilibrio della tenuta.