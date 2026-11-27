Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Negli episodi in onda su Rete 4 dal 28 novembre al 4 dicembre assisteremo a un piccolo contrattempo a Lorenzo che farà sorridere le cuoche. Spazio anche ai sospetti di Enora sul comandante Rivero e alle incertezze di Martina.

La Promessa, anticipazioni al 4 dicembre

Lorenzo ribadisce di voler accompagnare Angela alla festa e, dopo qualche esitazione, riesce a ottenere anche l’approvazione di Leocadia.

Curro affronta Lorenzo in modo molto acceso, mentre Enora inizia a sospettare che il comandante Rivero non sia davvero un pilota. Anche Manuel decide di verificare la sua identità e scopre che negli archivi dell’aviazione non risulta alcun Sebastián Rivero. Il comandante, intanto, rassicura Leocadia di aver eseguito ogni sua richiesta, ma la donna lo rimprovera per essersi atteggiato a ufficiale davanti ai nobili della Promessa, ricordandogli che non appartiene realmente all’esercito.

Tensioni nelle prossime puntate della telenovela spagnola

Jacobo propone a Martina di partire con lui per New York: la giovane accetta, ma la decisione sconvolge profondamente Adriano.

Nel frattempo, alla Promessa il malcontento della servitù contro Teresa aumenta. La governante convoca tutti i domestici e impone il rispetto assoluto dei suoi ordini, annunciando che non concederà più privilegi né eccezioni. Le sue parole, però, aggravano la situazione e alcuni dipendenti decidono di rivolgersi a don Cristobal. In seguito Simona e Candela sostituiscono il coniglio ordinato per il pranzo con del pollo e, durante la merenda, servono churros al posto della torta richiesta. Furiosa, Leocadia ordina a Cristobal di richiamare Teresa.

Intanto, Simona e Candela sorprendono Maria e Carlo mentre si baciano. La voce si diffonde rapidamente nella tenuta e raggiunge anche Samuel, che ne rimane devastato. Petra, intuendo che dietro quella relazione possa esserci dell’altro, gli chiede se Maria sia incinta. Messo alle strette, Samuel conferma la gravidanza. Poco dopo, Maria e Carlo ufficializzano il fidanzamento. Samuel, pur soffrendo, decide di sostenere la ragazza.

Lorenzo annulla la sua presenza alla festa: news settimanali La Promessa

Angela rifiuta la proposta di Andujar, accusandolo di aver sfruttato la propria posizione per molestarla; e Leocadia interviene immediatamente in difesa della ragazza.

Lorenzo deve rinunciare alla festa a causa di un improvviso mal di stomaco, suscitando la soddisfazione di Angela e il divertimento delle cuoche, che considerano l’accaduto una piccola vendetta.

Le incertezze di Martina

Martina confida ad Adriano di non essere del tutto convinta di partire per New York. Tra i due sta per scattare un bacio, ma l’arrivo di Jacobo interrompe il momento.

Anche Margarita comprende che la nipote non desidera davvero lasciare la Promessa, ma Martina continua a negare ogni dubbio.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Petra suggerisce a Samuel di anticipare la partenza per la missione, così da allontanarsi da Maria. Nel frattempo, Leocadia accusa Teresa di non saper mantenere l’ordine, mentre Cristobal prende le sue difese.

Petra valuta la possibilità di tornare a fare la governante, suscitando l’approvazione di Pía, di Vera e delle cuoche. Curro rassicura Angela sui piani della zia per impedire il matrimonio, mentre Margarita continua a dubitare delle smentite di Lorenzo sulla presunta esistenza di un figlio illegittimo. Infine, Martina cerca di convincere Manuel a partecipare alla festa per Pedro de Artiaga. Maria, tormentata dai sensi di colpa per le bugie raccontate a Manuel e Samuel, riceve da Pía un consiglio decisivo: smettere di nascondersi e rivelare finalmente la gravidanza.