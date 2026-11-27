Solitamente, per merito o per colpa dell’immaginario costruito da Guardia del corpo (1992), si tende a immaginare una storia d’amore tra una donna da salvare e chi ha il compito di proteggerla. Guarding Stars, nuova esclusiva del catalogo Netflix, cambia però le carte in tavola, ambientando inoltre la vicenda nel periodo natalizio, quanto mai redditizio per attirare l’attenzione del grande pubblico degli abbonati.

Il film altro non è che l’adattamento del romanzo The Bodyguard di Katherine Center, pubblicato nel 2022 e diventato un piccolo caso editoriale, ma per questa trasposizione cinematografica la sceneggiatura si è presa molte libertà. La storia originale era infatti ambientata durante il Ringraziamento, in un ranch texano, mentre qui, come detto, la vicenda si svolge nella seconda metà di dicembre, nel Montana, ampliando inoltre il ruolo della famiglia di lui. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa storia d’amore sui generis, almeno sulla carta.

Guarding Stars: polvere di stelle – recensione

Hannah Brooks è un’agente di sicurezza tra le migliori nel suo campo, a dispetto del fisico minuto. Dopo un periodo di forte stress, riceve l’incarico di proteggere Jack Stapleton, una star di Hollywood specializzata in pellicole d’azione, diventata negli ultimi tempi bersaglio di uno stalker sconosciuto. Tra minacce continue e messaggi intimidatori, l’uomo ha bisogno di qualcuno che vegli su di lui durante le vacanze di Natale, che ha intenzione di trascorrere con la propria famiglia.

Quando Jack si reca a trovare in ospedale la madre Connie, quest’ultima si convince che Hannah sia la nuova fidanzata del figlio e i due si ritrovano così “costretti” a far buon viso a cattivo gioco, portando avanti la bugia per i giorni successivi. Trascorrendo ore e ore fianco a fianco, tra i due finirà inevitabilmente per nascere un sentimento autentico, ma Hannah non potrà abbassare la guardia quando l’attore si troverà in situazioni pericolose.

Un film già visto

La regista Elizabeth Allen Rosenbaum si è trovata alle prese con uno degli espedienti più consolidati del genere, quello della guardia del corpo che finisce per innamorarsi del proprio cliente, ribaltandone però, come visto, il gioco delle parti. Il tutto affidandosi alla presenza di due volti amati dal pubblico televisivo, ovvero Leighton Meester, indimenticata star di Gossip Girl, e Jared Padalecki, protagonista per quindici stagioni della serie cult Supernatural nonché volto ricorrente di Una mamma per amica. Nel cast, nel ruolo della madre di lui, troviamo anche una sempre magnifica Andie MacDowell.

Peccato che i punti di interesse si esauriscano ben presto. Guarding Stars procede infatti attraverso passaggi prevedibili, fino a un rocambolesco finale in cui una timidissima parentesi action fa capolino per suggellare il lieto fine che tutti si aspettavano. In mezzo, il racconto offre poche sorprese, senza nemmeno inserire un potenziale terzo incomodo o qualche ostacolo di sorta alla nascente love-story, il cui esito è scontato come un gol a porta vuota.

Conclusioni finali

Un prodotto senza troppe pretese, pronto a intercettare con relativa facilità i gusti del proprio target di riferimento, a cominciare dalla scelta dei protagonisti. Leighton Meester e Jared Padalecki, volti ben conosciuti del piccolo schermo, sono al centro di un’improbabile storia d’amore tra un attore famoso e una risoluta guardia del corpo, in un racconto che ripropone dinamiche sentimentali piuttosto abusate, seppure a sessi invertiti.

Romanticismo di routine, atmosfere natalizie e un pizzico di azione nell’escalation finale caratterizzano così Guarding Stars, un film consapevole di avere poche frecce originali al proprio arco e pronto ad affidarsi a un immaginario conosciuto, arricchito qua e là da piccole variazioni che non intendono comunque sovvertire le dinamiche classiche, epilogo in primis.