Salta la puntata del Grande Fratello Vip 2026 di stasera, venerdì 27 novembre 2026, in prima serata su Canale 5. Il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli non va in onda nel duplice appuntamento del venerdì. Perchè?

Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: perchè non va in onda oggi?

Stasera, venerdì 27 novembre 2026, non va in onda il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi. Il re dei reality show salta il doppio appuntamento settimanale del venerdì sera, una scelta in parte legata alle dinamiche del gioco oramai arrivato alla sua conclusione. All’interno della casa, infatti, sono rimasti 6 concorrenti vip: tra questi ci sono 4 finalisti, per la precisione le finaliste Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello.

Gli altri due concorrenti rimasti in gioco sono Andreas Muller e Alessandra Roncaccia che si stanno giocando al televoto l’ultimo posto disponibile per la finale. Chi vincerà tra i due? Al momento i sondaggi sono spiazzanti, visto che il super favorito Andreas Muller avrebbe convinto il 51% tallonato da Roncaccia che ha raggiunto il 49%. Una sfida apertissima che potrebbe regalare sorprese e colpi di scena durante la puntata finale del reality show. Ma quando andrà in onda la finalissima del GF VIP 2026?

Grande Fratello Vip 2026, quando in onda la finale?

Dopo la semifinale di lunedì 23 novembre 2026, il Grande Fratello Vip 2026 ha saltato la doppia puntata settimanale prevista il venerdì sera per accrescere l’interesse e il coinvolgimento del pubblico. Una scelta che sta facendo crescere l’hype sulla finale del GF VIP 2026 prevista per lunedì 30 novembre 2026 in prima serata su Canale 5.

Chi vince il Grande Fratello Vip 2026?

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 2026? La partita è ancora apertissima, ma i sondaggi online premiano Federica Morello. La ex ballerina di Ciao Darwin ha registrato nelle ultime settimane un crescendo nei consensi fuori dalla casa che l’ha portata a conquistare il posto di quarta finalista. I sondaggi online, al momento, vedono Federica Morello quotata come vincitrice con il 44,83% delle preferenze tallonata solo da Andreas Muller con il 25%. Sul gradino più basso, il terzo posto, si piazza Marina La Rosa con il 18,80% delle preferenze.

Naturalmente si tratta solo di sondaggi online. E voi chi vorreste come vincitore del GF VIP 2026?