Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 25 aprile al 1° maggio, assisteremo al tentativo di Leocadia di allontanare Angela dalla tenuta. Nel corso delle puntate vedremo anche Manuel e Toño preoccupati da un fatto singolare: qualcuno si sta introducendo nell’hangar di nascosto, e rovista tra le loro cose, ma di chi si tratta?

La Promessa, trame puntate italiane dal 25 aprile al 1° maggio

La proposta di un titolo nobiliare che Lisandro fa ad Adriano e Catalina, lascia la coppia incerta su come reagire. Nel frattempo Leocadia riesce a mandare Angela lontano da La Promessa con la scusa di farle riprendere gli studi a Zurigo, senza sospettare che la ragazza abbia invece un piano tutto suo.

Intanto Manuel accetta con una lettera l’offerta ricevuta per i motori e confida a Simona della sua visita alla tomba di Jana.

Maria Fernandez sprna Samuel a dire pubblicamente la verità sulla lettera che ha provocato la sua scomunica, mentre Emilia accoglie felice la decisione di Romulo di lasciare la tenuta con lei, anche se lui insiste nel mantenere la massima discrezione.

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Dopo aver scoperto che il braccialetto contiene cianuro, Curro, Pia e Lope mettono a punto un piano per tornare in gioielleria e proseguire le indagini. Intanto Candela, Simona e Teresa stentano a credere alla confessione di Samuel, ma alla fine la accettano, capendo che il suo scopo è riabilitare Petra il prima possibile.

Pia – saputo della decisione di partire subito di Romulo – prova senza successo a convincerlo a restare.

Tra Angela e Leocadia scoppia un vero e proprio scontro: la giovane decide di accamparsi nei giardini della tenuta per resistere, mentre la madre resta inflessibile, pronta a lasciarla senza cibo pur di farle camniare idea.

Lisandro nel frattempo annuncia con entusiasmo la lettera del re che conferisce ad Adriano e Catalina il titolo di conti de Campos y Lujan. Ma la modifica del nome nel titolo nobiliare delude Adriano, che si sente fuori posto e arriva a pensare di rinunciare a tutto, nonostante il disaccordo di Jacobo e Alonso.

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Martina rimprovera aspramente Jacobo per la sua gelosia versa Adriano.

Curro propone a Pia e Lope di invitare Esmeralda alla tenuta e la contatta, ma Leocadia lo minaccia di licenziamento se aiuterà Angela.

Inoltre, chiede a tutta la famiglia De Lujan di non sostenere la figlia, ma Martina disobbedisce e va a trovarla di nascosto, scoprendo le sue precarie condizioni di salute, che preoccupano anche Lope e le cuoche.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Le domestiche sono in ansia per la possibile scelta di Adriano e Catalina di rinunciare al titolo, decisione che non incontra il favore di Jacobo e Alonso. Leocadia ordina a Samuel di restare e di tenere nascosta al duca la sua scomunica. Romulo è deciso a partire, e chiede a Catalina di aiutarlo a dirlo al marchese.

Manuel e Toño si rendono conto che qualcuno sta rovistando tra le loro cose nell’hangar. Curro si preoccupa e decide di tenere d’occhio la situazione, ma in realtà vuole incontrare Eseralda, la commessa della gioielleria. Lope è preoccupato per le possibili conseguenze del piano del valletto.