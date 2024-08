Le anticipazioni La Promessa in onda dal 31 agosto al 6 settembre 2024 si preannunciano ricche di colpi di scena. Riflettori puntati su Valentin che perderà la vita per mano di Funes. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa trame dal 31 agosto al 6 settembre

Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo alla scoperta di Maria Fernandez. La giovane vivrà momenti di grande paura nelle mani del suo rapitore che la terrà segregata in una grotta. Alla fine la donna riuscirà a scoprire l’identità dell’uomo che la tiene in ostaggio. La donna infatti si renderà conto che colui che la tiene prigioniera non è altri che Valentin. Quest’ultimo è ossessionato da lei al punto di rapirla e far perdere le sue tracce per un po’. Valentin, perdutamente innamorato di Maria Fernandez, con questo gesto estremo spererà di farla innamorare di lui e convincerla a intraprendere una relazione sentimentale. Ci riuscirà?

La scomparsa di Maria metterà in allarme Jana e la servitù e Funes condurrà delle indagini che lo porteranno a identificare in Valentin il colpevole.

Valentin muore nelle prossime puntate La Promessa

Le cose precipiteranno nel momento in cui una guardia di Funes affronterà Valentin e sparerà contro l’uomo un colpo di pistola che lo ferirà gravemente. Le condizioni di Valentin appariranno subito disperate, e il ragazzo – in punto di morte – pronuncerà qualche parola che lascerà Jana nella disperazione.

“Maria Fernandez morirà da sola, visto che nessuno saprà dove si trova”

Con questa breve frase Valentin esprimerà il desiderio di portare con sé il suo segreto. Funes darà subito il via alle ricerche, e tutti spereranno di poterla ritrovare viva.

La Promessa, cos’altro accade?

Nel frattempo Jana avrà un nuovo confronto con Curro, e deciderà di svelare al fratello il segreto custodito da Pia. Il ragazzo scoprirà così che il bambino avuto dalla domestica del palazzo è in realtà il figlio del Barone di Linaja, ormai defunto.

Questa rivelazione lascerà Curro senza parole, e Jana gli chiederà di mantenere il massimo riserbo e di non svelare a nessuno il segreto legato alla sua amica.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.

Quando vedere La Promessa su Canale 5

Nella settimana che va dal 31 agosto al 6 settembre, la soap spagnola continuerà a tenerci compagnia nel daytime di Canale 5 dalle 15:35 alle 16:40 circa. Per la settimana successiva sono invece previsti cambi di programmazione che interesseranno la soap spagnola. Il ritorno dei programmi di Maria De Filippi – a partire dal 9 settembre – porterà ad alcune variazioni nel palinsesto Mediaset. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.