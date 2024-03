Le anticipazioni La Promessa in onda dal 30 marzo al 5 aprile 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Complice anche una lunga puntata prevista lunedì 1° aprile, la soap iberica promette di regalarci molte emozioni. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Jana, che rivelerà a Curro la verità sul loro legame, e su Cruz, che si presenterà a sorpresa alla tenuta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 30 marzo al 5 aprile 2024

Nelle prossime puntate La Promessa – in onda dal 30 marzo al 5 aprile – assisteremo alla decisione di Jana. La giovane deciderà di affrontare Curro e rivelargli che sono fratelli. Jana gli racconterà tutta la verità sul loro legame di sangue, e gli dirà che il suo vero nome è Marcos. Per lui sarà un duro colpo e – sebbene incredulo – deciderà di credere alle parole della domestica.

Spoiler La Promessa al 5 aprile 2024: Cruz torna alla villa

Pia otterrà dal marchese il permesso di mandare Petra alla casa di cura per incontrare Cruz. Poco dopo però la marchesa sorprenderà la famiglia presentandosi alla tenuta, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita. Il ritorno di Cruz non passerà certo inosservato, e finirà per creare un po’ di scompiglio all’interno del palazzo sia tra i familiari che tra i dipendenti.

La donna annuncerà di avere in serbo anche altre sorprese.

La Promessa, cos’altro accade?

Jimena si darà un colpo in testa e perderà i sensi. Al suo risveglio affermerà di non ricordarsi nulla e si mostrerà profondamente scossa.

Salvador non reagirà affatto bene quando Lope gli confesserà tutto il suo amore per Maria.

Martina farà credere ad Alonso che la sua amica Beatriz abbia dei problemi mentali e che inventi cose non vere. Lo convincerà a parlarle per allontanarla dalla Promessa. I suoi piani sembreranno riuscire a dare l’esito sperato, e Beatriz si preparerà a lasciare la villa e voltare pagina. Prima di andare via però, non si tratterrà dall’esprimere a Martina tutto l’astio che prova nei suoi confronti.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.