Le anticipazioni La Promessa in onda dal 29 giugno al 5 luglio 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Jimena, protagonista di una rvinosa caduta mentre fa il bagno nel fiume, e su Salvador, che tornerà finalmente a vedere. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 29 giugno al 5 luglio 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremoalle manovre di Jimena, che riuscirà a corrompere Abel con una grossa cifra di denaro, e convincerlo a tacere sulla sua finta gravidanza.

Dopo aver svelato al medico la verità sulla sua finta gravidanza, la donna gli confesserà di non avere alcuna intenzione di far sapere a Manuel come stanno le cose. Per questo cercherà di corrompere il medico e comprare il suo silenzio in cambio di un ricco compenso.

Abel non si tirerà indietro. Il medico intascherà i soldi e diventerà così complice di Jimena.

Anticipazioni La Promessa, spoiler al 5 luglio

L’operazione all’occhio di Salvador si risolverà nel migliore dei modi. Per il giovane giungerà il momento di togliere le bende. Il giovane vivrà attimi di grande paura, temendo il peggio per il suo futuro, ma per fortuna l’esito finale sarà quello sperato.

Dopo un primo momento di cecità post benda, il ragazzo tornerà infatti a vedere bene da entrambi gli occhi. La notizia farà tirare un sospiro di sollievo a tutti i membri della servitù, che saranno pronti a gioire con lui per il suo ritorno alla vita di sempre.

La Promessa, cos’altro accade?

Jimena deciderà di fare un bagno nel fiume e cadrà. All’incidente della ragazza assisteranno suo marito Manuel e sua cognata Catalina. Entrambi si preoccuperanno per le condizioni della duchessa de Los Infantes.

Margarita continuerà a tramare alle spalle di Martina e Cruz. La donna riuscirà a far giungere a La Promessa Antonio con il conte de Anil. La marchesa si sentirà tradita dalla cognata, che non l’ha avvertita della visita dei due ospiti.

Martina chiederà ad Antonio di procedere con il fidanzamento, lui tenterà di baciarla ma le cose non andranno come sperato.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.