Le anticipazioni La Promessa in onda dal 24 al 30 agosto 2024 si preannunciano ricche di colpi di scena. Riflettori puntati su Curro, che diventerà ufficialmente il nuovo Barone di Linaja, e su Maria, che scomparirà misteriosamente provocando grande ansia nei suoi colleghi. Nel frattempo qualcuno scoprirà la relazione segreta tra Jana e Manuel. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa trame dal 24 al 30 agosto 2024:

Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo a un momento molto importante per Curro, che diventa il nuovo Barone di Linaja. Il giovane – dopo un’accesa discussione con Cruz – riuscirà a spuntarla e diventerà ufficialmente il nuovo Barone di Linaja.

Il ragazzo già in passato aveva dato prova di coraggio, dimostrando di non essere disposto a piegarsi neppure davanti alle intimidazioni di Lorenzo. Dopo aver rifiutato di prendere il suo cognome e il prestigioso titolo di conte De La Mata, per il giovane arriverà il momento di festeggiare il suo “incoronamento” a barone di Linaja.

Tutti alla villa festeggeranno ma ben presto un evento inatteso rischierà di rovinare l’atmosfera gioiosa.

Maria scompare nelle prossime puntate La Promessa

Fin dal primo attimo in cui Valentin ha messo piede a La Promessa, l’atmosfera tra la servitù si è fatta strana e inquietante. Chi si nasconde davvero dietro quel sorriso?

Il lato oscuro di Valentin non tarderà ad affiorare, quando Maria sparirà misteriosamente nel nulla. Inizialmente nessuno potrà immaginare dove sia finita, e soprattutto chi ci sia dietro la sua sparizione.

La servitù sarà ancor più angosciata dalla notizia che Cruz e Alonso non intenderanno coinvolgere nelle ricerche la Guardia Civile. I marchesi penseranno così di evitare inutili pettegolezzi, anche se il ritrovamento di Maria senza un intervento ufficiale si prospetterà denso di insidie.

Romulo e Pia metteranno in piedi una squadra di ricerca all’insaputa dei marchesi, alla quale si unirà anche Jana, preoccupata per la scomparsa dell’amica.

La Promessa, cos’altro accade?

Abel confesserà a Manuele e Jana di essere a conoscenza della loro relazione, dopo averli sorpresi mentre si baciavano. Tuttavia il medico prometterà di mantenere il segreto.

Il dottor Bueno si recherà poi a casa dei genitori di Jimena. La moglie di Manuel sarà stata mandata là da Cruz, dopo che la marchesa avrà scoperto cosa ha combinato al palazzo. Il gesto di Jimena è quasi costato la vita a Catalina.

Abel la troverà molto debilitata e – temendo il peggio – pregherà Manuel di andare a trovarla.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.