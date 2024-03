Le anticipazioni La Promessa in onda dal 23 al 29 marzo 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. I nuovi episodi inediti saranno incentrati sull’agguato che Don Lorenzo e Elisa tenderanno a Catalina. Al centro dei riflettori ci saranno anche Manuele Jana, protagonisti di una lite a causa di Jimena. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 23 al 29 marzo 2024

Nelle prossime puntate La Promessa – in onda dal 23 al 29 marzo – assisteremo al diabolico piano di Elisa De Grazalema, che non esiterà a mettere Catalina in pericolo solo per impedirle di recarsi all’istituto bancario. Se la giovane portasse a termine i suoi propositi, recandosi in banca per controllare i conti della tenuta, le macchinazione della baronessa e di Don Lorenzo finirebbero per venire alla luce.

Con uno stratagemma ben attuato Elisa farà in modo che la giovane si sloghi una caviglia e lasci adAlonso l’incombenza di recarsi all’istituto bancario.

Spoiler La Promessa al 29 marzo 2024

Jimena continuerà a fingere di accusare dei malori per tenere Manuel in pugno, e il giovane non sospetterà niente. Credendo alla moglie il marchesino vorrà alleviare le sue pene, e chiederà aiuto a Jana. Quest’ultima però sospetterà già da tempo che la sua rivale stia mentendo.

Non riuscendo più a sopportare la situazione, la cameriera cercherà di far capire al ragazzo che Jimena lo sta ingannando. Se Jana sperava di riuscire ad aprirgli gli occhi resterà però delusa. La finta gravidanza di Jimena finirà per farla discutere con Manuel.

Più tardi lui andrà a cercarla per chiederle scusa, e comunicarle di essere stato invitato a partecipare al torneo dei suoi sogni, la Coppa Herzog Staackman. I due festeggeranno, ma la loro euforia si affievolirà quando Manuel confesserà di non poter partecipare all’evento per via di Jimena.

La Promessa, cos’altro accade?

Candela cercherà di organizzare una cena di ringraziamento per don Carlos, e chiederà a Lope di aiutarla a preparare un menù adeguato all’occasione. Più tardi, la domestica chiederà a donna Pia il permesso di utilizzare il suo ufficio come luogo per l’evento.

Pia chiederà ad Alonso il permesso di dividere la sua camera con il marito in modo da rendere autentico il loro matrimonio. La donna non sa ancora che da lì a poco scoprirà qualcosa di terribile sul conto di Gregorio. Curiosi di sapere di cosa si tratta?

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.