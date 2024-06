Le anticipazioni La Promessa in onda dal 22 al 28 giugno 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Ramona, che confesserà a Jana qualcosa che sconvolgerà la giovane. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 22 al 28 giugno 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo all’ennesimo tentativo di Curro di fare pressione su Ramona. La donna continuerà a tacere sul suo passato e il ragazzo perderà le staffe. Solo l’intervento di Jana riuscirà a evitare il peggio. Subito dopo la ragazza rimprovera Curro per la sceneggiata violenta, e gli chiede ditornare da Ramona per scusarsi.

Ma quale segreto nasconde Ramona? La verità non tarderà a venire a galla, e l’anziana signora confesserà a Jana di aver visto sua madre dopo la sua presunta morte. La rivelazione sarà così sconcertante che Jana non riuscirà a crederle.

Anticipazioni La Promessa, spoiler al 28 giugno

Teresa confesserà a Pia che è stato Feliciano a dirle che il suo bambino era nel convento di Villalquino. Pia non potrà così nascondere la sua diffidenza nei confronti di Feliciano, e gli vieterà di avvicinarsi a suo figlio. Petra cercherà di sostenere il fratello, ma lui le confesserà qualcosa che non la farà stare tranquilla.

Pia accuserà esplicitamente Feliciano di essere il responsabile del sequestro di suo figlio, e Petra reagirà all’accusa minacciando la donna di farle fare una brutta fine se continuerà a dire menzogne su di lei e su suo fratello. Feliciano intanto confiderà a Teresa di essere stanco di essere il capro espiatorio della Promessa. Proporrà alla sorella di dire la verità sul motivo per cui hanno rapito il bambino. Petra si arrabbierà con suo fratello.

La Promessa, anticipazioni settimanali 22-28 giugno

La famiglia de Lujan arriverà al Garden Party di Sua Maestà. Con orrore della Marchesa tutti a corte li ignoreranno, considerandoli degli arrampicatori sociali. Martina detesterà essere sfoggiata alla festa come la fidanzata di Antonio, e solo un ballo discreto con Curro ribalterà la situazione.

La giovane coppia si dichiarerà amore reciproco e decideranno di approfittare degli ultimi momenti che gli rimangono prima del matrimonio di lei per stare insieme.

Lontano dai giardini della Granja, un’altra coppia avrà finalmente il suo momento magico. Manuel organizzerà un ballo a sorpresa per Jana e i due vivranno una serata da sogno. La loro gioia sarà però bruscamente interrotta dall’arrivo di Jimena. La moglie del marchesino per poco non li sorprenderà insieme, e la situazione farà capire ancora una volta a Jana che la storia tra lei e Manuel è un amore impossibile.

La Promessa spoiler al 28 giugno

Fernando e Margarita annunceranno che la festa di fidanzamento tra Martina e Antonio sarà alla Promessa. Cruz e Alonso si mostreranno contrariati per non essere stati prima consultati. Durante una chiacchierata con Cruz, Lorenzo la inviterà a non inimicarsi i suoi cognati, in vista del futuro. Lei però lo ignorerà e giurerà che farà il possibile per evitare che il fidanzamento avvenga alla Promessa. Cruz metterà al corrente della sua decisione anche Margarita la quale si burlerà di lei.

Jimena riceverà la visita di sua madre, preoccupata che lei non abbia seguito il suo consiglio di fingere un aborto. Teresa confiderà a Mauro di aver trovato un pannolino della signora Jimena sporco di sangue, ma gli farà promettere di non dire nulla in giro. Mauro però ne parlerà con Manuel, causandogli una forte preoccupazione.

La Promessa, cos’altro accade?

L’operazione di Salvador sarà ormai imminente, e Catalina farà da mediatrice affinché Maria ottenga un permesso per poterlo accompagnare. I due partiranno per raggiungere il medico che opererà l’occhio di Salvador.

Orengo chiederà a Candela di sposarlo ma lei – inizialmente felice – prenderà tempo e chiederà consiglio a Simona. Quando Orengo si presenterà alla Promessa con un regalo, Candela continuerà a evitarlo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.