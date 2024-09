Le anticipazioni La Promessa in onda dal 21 al 27 settembre 2024 si preannunciano ricche di colpi di scena. Riflettori puntati su Jeronimo, che verrà accusato di essere l’autore del furto dell’orologio di Lorenzo. La colpevolezza del valletto di Pelajo verrà alla luce dopo che il dottor Abel avrà perquisito la sua stanza, recuperando la refurtiva. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa trame dal 21 al 27 settembre

Maria è stata allontanata dalla tenuta con l’accusa di aver sottratto l’orologio di Lorenzo, e i suoi amici si recano a trovarla per rassicurarla dicendole che riusciranno a dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo Abel e Salvador si accordano: quest’ultimo deve distrarre Jeronimo mentre il dottor Abel perquisisce la sua stanza.

Il medico trova le prove che a compiere il furto è stato Jeronimo, e ne parla con Romulo, che a sua volta lo denuncia a Pelajo. Poco dopo Jeronimo affronta Pelayo e lo rimprovera per la sua proposta di matrimonio, il Conte gli ribadisce la sua mancanza di umanità e il suo unico interesse per i soldi, ma Jeronimo ribadisce che i loro destini sono legati.

La Promessa, spoiler al 27 settembre

Candela discute in privato con Pia e le confessa che si è recata in biblioteca per una telefonata, ma non a Carlos. Leonor cerca un chiarimento con Martina e le due si riavvicinano. Cruz rimprovera Manuel per aver ripreso a volare, ma lui le risponde che non non intende rinunciare più alla sua passione.

Alla tenuta arriva Eusebio Bueno, il padre di Abel. Il giovane medico però non prende molto bene la visita. Poco dopo Jana incontra Eusebio e percepisce che qualcosa non quadra. Anche Manuel ha molti sospetti ma il medico allontana i dubbi.

Spoiler La Promessa, cos’altro accade nella telenovelas spagnola?

Catalina decide di affrontare Pelajo e spiegargli i motivi del suo rifiuto, ma l’uomo sembra attraversare un periodo difficile. Alla fine tuttavia i due sembrano riuscire a chiarirsi e decidono di continuare la loro relazione.

Leonor si congeda da tutti e parte per New York, per inseguire il suo sogno nel mondo della moda. Non è l’unica a partire, e anche Candela informa Simona che si recherà a trovare un’amica.

Pia e Romulo rivelano a Jana che Jeronimo ha rubato l’orologio, ma Cruz non intende comunque riassumere Maria, che appare invece impaziente di poter tornare alla tenuta. Riuscirà la domestica a riavere il suo posto? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni La Promessa.