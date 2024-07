Le anticipazioni La Promessa in onda dal 20 al 26 luglio 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Feliciano, che nelle prossime punte minaccerà Petra, e su Manuel che cercherà il modo per poter cacciare Jimena dalla tenuta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 20 al 26 luglio 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo alla dura reazione di Feliciano alle continue molestie di Petra nei confronti di Teresa, e chiederà alla sorella di non infastidire più la domestica. Il ragazzo la minaccerà, chiedendole di lasciarla in pace.

Poco dopo Feliciano sarà devastato dalla notizia della morte del padre. Sarà Funes a portargli la notizia del decesso del genitore.

Manuel affronta Jimena nelle prossime puntate La Promessa

I problemi tra Manuel e Jimena continueranno a creare tensione nella coppia. In particolare la moglie del marchesino si risentirà quando scoprirà che il marito avrà violato il divieto di volare imposto dalla Guardia Civile. Questa notizia scatenerà anche l’ira di Cruz, che si schiererà con la nuora contro Manuel.

La duchessa De Los Infantes raggiungerà il marito nell’hangar e verrà trattata male da lui. Manuel sarà talmente infastidito dalla sua presenza, da cominciare a pensare di far tornare Jimena a casa dei suoi genitori. Neppure i marchesi riusciranno a fargli cambiare idea.

Anticipazioni La Promessa, spoiler al 26 luglio

Jana rivelerà a Curro che Ramona è stata ritrovata in una grotta nel bosco, e Abel si preoccuperà per lo stato mentale dell’anziana donna. Nel frattempo Cruz tramerà alle spalle di Catalina, e chiederà a Pelayo di sposare la figliastra e portarla lontano dalla tenuta.

L’uomo noterà che la figlia di Alonso avrà a disposizione una cospicua somma di denaro, e scoprirà che un celebre hotel di Madrid avrà ordinato le marmellate.

La Promessa, cos’altro accade?

Simona riceverà una lettera da parte del figlio Antonio, e questa volta ci sarà un colpo di scena: non sarà stato Carlos a scriverla.

Nel frattempo Mauro si troverà sotto pressione per gli insegnamenti di Romulo, mentre Pia si chiederà come mai il maggiordomo ufficiale de La Promessa sia diventato così esigente con il ragazzo. Romulo si giustificherà dicendo alla donna che ormai è spesso vittima di acciacchi, e vorrà preparare Mauro a sostituirlo in caso di necessità.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.