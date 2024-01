Le anticipazioni La Promessa in onda dal 20 al 26 gennaio 2024 si preannunciano particolarmente ricche di eventi. La soap iberica promette di tenerci incollati davanti ai teleschermi. Gli spoiler spagnoli ci rivelano che i prossimi appuntamenti saranno incentrati su Jana, che in assenza di Cruz cercherà di vendicarsi su Petra per i maltrattamenti subiti in passato. Nel frattempo Curro e Martina saranno sempre più vicini. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 20 al 26 gennaio 2024

Le puntate inedite in onda dal 20 al 26 gennaio vedranno Jana intenta a meditare la sua vendetta ai danni di Petra. Dopo la partenza di Cruz la donna è stata “declassata” a semplice domestica e Jana vorrà vendicarsi su di lei per i soprusi subiti in passato.

Nel frattempo Alonso si troverà ad affrontare un periodo difficile dopo il ricovero di Cruz in una casa di cura per il volere di Elisa, e chiederà a Romulo di sollevargli il morale con le sue storie più virtuose.

Spoiler La Promessa al 26 gennaio 2024

Curro e Martina si avvicineranno nelle prossime puntate La Promessa. I due ragazzi – che si conoscevano fin da bambini perché avevano frequentato entrambi la tenuta degli zii Alonso e Cruz – avranno modo di riavvicinarsi durante alcune lezioni di biliardo.

Tra i due giovani non esisterà alcun legame, visto che Martina appartiene alla dinastia del marchese, mentre Curro a quella della dark-lady.

L’attrazione sempre più forte che il figliastro di Lorenzo proverà nei confronti di Martina lo porterà a cercare di tenerla lontana. Il ragazzo proverà a far desistere la giovane sostenendo che il biliardo è un gioco da uomini, ma lei lo smentirà affermando che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini in tutti i campi, sia lavorativi che sociali. Curro sarà così costretto a dare delle lezioni di biliardo a Martina e il suo imbarazzo apparirà più che evidente.

A fare avvicinare ulteriormente i due saranno i problemi alla tenuta. Jimena prenderà infatti il posto di Martina, che si era offerta di aiutare Catalina a gestire lo staff. e farà da padrona all’interno della tenuta. La cugina di Manuel si precipiterà da Curro per confidargli le ingiustizie subite.

Il ritorno di Salvador nelle prossime puntate La Promessa

Tra i protagonisti di spicco negli episodi in onda la prossima settimana ci sarà anche Salvador. Il ragazzo farà ritorno alla tenuta della famiglia Lujan dopo aver militato nella guerra del Rift. Una volta tornato a casa dimostrerà di essere molto cambiato: ha perso peso e l’uso della vista da un occhio.

Gli orrori visti durante la guerra scateneranno in Salvador dei traumi, che il giovane sfogherà con violenti attacchi di ira nei confronti dell’amico Lope e della promessa sposa Maria.

La Promessa, cos’altro accade?

Le tensioni tra Jimena e Manuel si faranno sempre più evidenti e i due litigheranno furiosamente. La ragazza non digerirà bene il rifiuto del marito di accompagnarla a fare alcuni acquisti, e non accetterà il fatto che il giovane abbia già preso accordi per recarsi a Puebla de Tera.

Jimena non esiterà a ricattare il marito per la lettera d’amore che aveva scritto per Jana, ma questa volta Manuel non sarà disposto a scendere a patti e deciderà di partire da solo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.