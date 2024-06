Le anticipazioni La Promessa in onda dal 15 al 21 giugno 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Jana e Abel, che lasciano il convento a mani vuote senza sapere se il bambino si trovi lì. Nel frattempo, Martina e Antonio de Carvajal continuano a parlare del loro rapporto. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 15 al 21 giugno 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo al fallimento nel recupero del bambino di Pia da parte di Abel e Jana. Se i due speravano di trovare almeno qualche notizia al convento dovranno ricredersi. Nel frattempo Candela – dopo aver parlato con Carlos – decide di recarsi da Pia e raccontarle quanto accaduto, scusandosi per la sua disattenzione.

Nel frattempo Jana e Abel sono costretti a fare ritorno alla tenuta a mani vuote, ma con un nuovo proponimento. I due sperano di poter trovare un nuovo alleato per il loro bizzarro piano di salvataggio in Manuel, e il giovane non li delude. Il marchesino accetta senza esitazioni.

Jana si intrufola così di nascosto nel convento di Villalquin, e non ha difficoltà a trovare il bambino mentre Manuel distrae la madre superiora. La giovane esce con il piccolo senza essere vista. Fuori l’aspetta Abel e lei – in preda alla gioia – lo bacia. Manuel li osserva da lontano.

Romulo rimane a casa ed è preoccupato per loro. Maria, invece, è ottimista e allegra. Petra chiede a Feliciano se i domestici sanno qualcosa del bimbo di Pia ma – a parte la pista del convento – non ci sono altre informazioni.

Tuttavia il piano di Jana e Abel ha successo, e Donna Pia può finalmente riabbracciare suo figlio. Contenta che la sua salute stia migliorando di giorno in giorno, la donna chiede al dottor Bueno di darle il suo benestare per tornare al lavoro.

Spoiler La Promessa fino al 21 giugno 2024

Martina e Antonio de Carvajal parlano del loro rapporto. Il duca annuncia che gli inviti per i Marchesi e la famiglia al garden party del Re arriveranno a breve. Cruz rivela la notizia a sua cognata, che non la prende affatto bene.

Martina sente le pressioni dei genitori e di Antonio per il matrimonio, ma ama ancora segretamente Curro. Quest’ultimo soffre molto per la situazione e non sa più cosa fare. Dopo aver chiesto consiglio a sua sorella, affronta Martina.

La Promessa anticipazioni straniere: l’arrivo di Mercedes

Cruz scopre che Jimena non intende prendere parte alla festa reale, e che la ragazza vuole trasferirsi a Madrid. La marchesa chiede a Manuel di farle cambiare idea. Nel frattempo continua a litigare con la cognata, stavolta il battibecco tra le due riguarda i vestiti per la festa.

Intanto Mercedes arriva alla tenuta e convince Jimena ad abbandonare l’idea di trasferirsi a Madrid. Jimena condivide con lei le sue preoccupazioni, confessandole che non può più mentire sulla sua gravidanza. Mercedes le propone allora un piano per fingere un aborto.

La Promessa spoiler settimana 15-21 giugno

Catalina cerca di consolare suo padre e lui le racconta dell’incidente di Pedro e delle accuse di Fernando. La giovane cerca di mediare tra i due fratelli, ma senza successo.

Alonso continua a discutere con Fernando sulla morte del fratello Pedro, e i due hanno un dibattito acceso sulla questione dell’eredità. Catalina li sente e capisce che la loro distanza è insanabile.

Curro si reca a casa di Ramona per scoprire altri dettagli sul suo passato, ma fallisce. La donna continua a fingere di non sapere nulla.

Maria chiede ancora una volta a Salvador di sottoporsi all’intervento chirurgico per recuperare la vista.

La Promessa, cos’altro accade?

Antonio ha dei dubbi sul passato di Martina, e chiede a Curro e Manuel se la ragazza abbia avuto molti pretendenti in passato. La giovane – infastidita da queste domande – lo affronta.

Feliciano comunica a Petra che sono riusciti a recuperare il figlio di Pia. La donna teme che la marchesa possa scoprirlo da qualcun altro e si appresta a precipitarsi a darle la notizia. Tuttavia – prima che lei riesca a parlare con Cruz – è quest’ultima a convocarla dicendo che deve parlarle urgentemente.

Cruz se la prende con Petra per non averla informata subito del ritrovamento del figlio di Pia, e vuole cacciare Jana e Abel dalla tenuta. Petra la convince a non farlo.

Antonio ordina a Simona di preparare un pranzo speciale a base di fagiano e – durante il pranzo – annuncia il suo fidanzamento con Martina. Cruz non può però fare a meno di notare che, durante l’annuncio, la giovane rimane seria. Le dice quindi di non sposarlo, ma Martina ormai non ce la fa più ad opporsi.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.