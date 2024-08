Cosa accadrà nelle prossime puntate La Promessa? Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli ci saranno momenti di tensione a palazzo, quando Cruz Ezquerdo si rifiuterà di riassumere Maria Fernandez, anche dopo aver scoperto che non è stata lei a rubare l’orologio del cognato Lorenzo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Cruz licenzia Maria

La storyline prenderà il via nel momento in cui Lorenzo de la Mata comunicherà alla servitù che dalla sua stanza è scomparso un prestigioso orologio. Il capitano non esiterà ad accusare i dipendenti di furto, e i sospetti si concentreranno su Maria. Sarà stata infatti la domestica a rimettere a posto la stanza del barone, il giorno in cui il prestigioso orologio è scomparso.

Cruz si dirà pronta a licenziare la ragazza, incurante del fatto che è appena tornata in servizio dopo essere stata rapita da Valentin. La ragazza si troverà così da un giorno all’altro in mezzo alla strada, e si rifugerà nella casetta abbandonata di Ramona.

Abel trova il colpevole del furto nelle prossime puntate La Promessa

L’allontanamento di Maria scalderà gli animi di molti, e tutti cercheranno di scoprire la verità che potrebbe scagionare la ragazza. Tra le persone che si mostreranno indignate per la decisione di Cruz ci sarà anche il dottor Abel. Sarà proprio quest’ultimo a scoprire il vero colpevole.

Abel interrogherà tutti i dipendenti de La Promessa e – grazie all’aiuto di Salvador – noterà alcune contraddizioni nei racconti di Jeronimo Gamboa. Il medico sospetterà subito che il valletto di Pelayo Gomez de la Serna possa nascondere qualcosa, e si intrufolerà nella sua stanza, ritrovando così l’orologio.

Il medico informerà Romulo Baeza e il maggiordomo accetterà di mantenere il riserbo sulla questione su richiesta di Pelayo. La voce della colpevolezza di Jeronimo non tarderà però ad arrivare agli orecchi dei dipendenti, che si convinceranno che presto Maria sarà reintegrata in servizio.

La Promessa news: Cruz non intende riassumere Maria

Mentre Pelayo obbligherà Jeronimo a restituire l’orologio a Lorenzo, Pia informerà Cruz dell’innocenza di Maria. La donna chiederà alla marchesa se deve contattare la giovane per farle riprendere le sue mansioni, ma la Ezquerdo non vorrà neppure sapere il nome del vero colpevole.

Cruz sottolineerà il fatto che Maria sta benissimo dov’è, visto che di recente nella tenuta è stata assunta Vera Gonzalez. La giovane quindi – pur essendo stata scagionata – non potrà tornare in servizio alla tenuta. Appena la notizia arriverà a Jana, la giovane prometterà a se stessa di fare il possibile per mettere fine all’ennesima ingiustizia perpetrata da Cruz.