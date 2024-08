Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che – nel corso delle prossime puntate – assisteremo a un evento che metterà in crisi Cruz. Il piano della marchesa per mandare Curro a studiare all’estero, e allontanarlo così da Alonso, fallirà. Il giovane rifiuterà di trasferirsi e preferirà invece restare alla tenuta, dove riuscirà a riappacificarsi con Martina.

La Promessa spoiler Spagna: Curro si avvicina ad Alonso, Cruz corre ai ripari

Il pericoloso avvicinamento del giovane Curro ad Alonso avrà serie conseguenze. Il giovane – dopo aver scoperto che Alonso è suo padre – cercherà di trascorrere molto tempo con lui. Il marchese ignorerà di essere il genitore biologico del ragazzo, mentre Cruz sarà a conoscenza di questo segreto.

Per questo motivo la donna – preoccupata che il giovane Curro possa rivendicare i suoi diritti legittimi sul marchesato – farà di tutto per allontanarlo dalla tenuta. Il suo piano sarà quello di mandare il ragazzo a studiare all’estero, e incaricherà Lorenzo di occuparsi di tutto.

Curro si rifiuta di partire nelle prossime puntate La Promessa

Tuttavia le cose non andranno affatto come Cruz aveva sperato, in quanto Curro – alla proposta di Lorenzo – risponderà con un secco “no”. Il capitano De La Mata cercherà allora di convincerlo ad arruolarsi nell’esercito, ma anche questa proposta cadrà nel vuoto.

Non solo Curro rifiuterà ogni proposta di Lorenzo, ma inizierà anche a dubitare che quest’ultimo sia d’accordo con Cruz, quando anche la marchesa insisterà nel convincerlo a entrare nelle forze armate. Il ragazzo non avrà dubbi sul fatto che i due cognati stiano tramando alle sue spalle per allontanarlo dalla tenuta.

Spoiler La Promessa: la reazione dura di Curro

A quel punto il ragazzo affronterà Lorenzo, e gli dirà che non pretende niente da lui, perché non gli ha mai dato un briciolo d’affetto.

Curro continuerà dicendo al capitano De La Mata di voler usare tutti i soldi ereditati da Juan per curare Eugenia – ricoverata in sanatorio – e di non voler ereditare nemmeno il suo titolo nobiliare.

La Promessa, spoiler spagnoli: Curro si riavvicina a Martina

Nel frattempo il giovane Curro si riavvicinerà a Martina. I due si incontreranno in giardino, e riprenderanno la loro storia. Tra Curro e Martina ci saranno momenti di passione, ma il ragazzo preferirà – per il momento – tenere all’oscuro la giovane ragazza sulle sue origini.

Finirà per rivelare alla sua amata di essere il figlio di Alonso? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni La Promessa.