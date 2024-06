Nuovo cambio di programmazione Mediaset: La Promessa da oggi – lunedì 17 giugno 2024 – cambia orario. La soap di Canale 5 inizierà più tardi, mantenendo comunque un posto in prima linea nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset.

La Promessa, nuovo orario per la soap spagnola

A partire da oggi – lunedì 17 giugno – la programmazione Mediaset subisce una nuova variazione. Dopo la fine di Amici 23 e Uomini & Donne – i due programmi ideati e condotti da Maria De Filippi – la soap spagnola era stata “allungata” con puntate giornaliere che iniziavano alle 14:48 e proseguivano fino alle 17:00 circa.

Le avventure di Jana e Manuel prendevano il via subito dopo Endless Love e ci tenevano compagnia per oltre due ore, per poi passare il timone a Pomeriggio 5, il programma di Myrta Merlino.

A partire da oggi però, i fans de La Promessa che si collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset alle 14:48 non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Al suo posto ci sarà la seconda stagione di My Home my Destiny, che dopo averci accompagnato lo scorso anno con le vicende della prima stagione aveva “traslocato” sulla piattaforma gratuita Mediasety Infinity. I vertici di Cologno Monzese hanno deciso di riproporre in chiaro le vicende della seconda stagione della soap di Zeynep e Mehdi.

La Promessa, a che ora inizia oggi?

La Promessa oggi inizia alle 15:49, subito dopo My Home my Destiny, e prosegue fino alle 17:00 circa, per poi passare il timone a Myrta Merlino con Pomeriggio 5.

La nuova programmazione estiva di Canale 5, che salvo variazioni dell’ultimo minuto dovrebbe andare avanti per tutta la stagione, sarà così la seguente:

ore 13:54 Beautiful

ore 14:17 Endless Love

ore 14:50 My Home my Destiny

ore 15:49 La Promessa

ore 17:00 Pomeriggio 5

Questo palinsesto dovrebbe proseguire fino a settembre, quando il ritorno del dating show e il talent show ideati e condotti da Maria De Filippi riporteranno inevitabili cambiamenti d’orario alle soap.Tuttavia, sebbene in formato “ridotto”, La Promessa continua a mantenere un posto in prima linea nel palinsesto Mediaset. Le vicende di Jana e Manuel – giunte alla seconda stagione – coinvolgono sempre di più il pubblico italiano, ansioso di scoprire cos’altro accadrà.

Le puntate de La Promessa in onda per tutta l’estate sono quelle relative alla seconda stagione. In Spagna la soap è già giunta alla terza stagione, che ha visto un salto temporale di qualche mese e molte novità per i protagonisti. Curiosi di scoprirle insieme a noi? Continuate a seguirci per non perdere nessuna news La Promessa.