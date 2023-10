Cambio programmazione La Promessa nel daytime di Canale 5 del prossimo 1° novembre 2023. La soap opera spagnola, eccezionalmente per il prossimo mercoledì pomeriggio, andrà infatti in onda in versione extra-large prendendo il posto delle due trasmissioni giornaliere di Maria De Filippi.

Appuntamento speciale con La Promessa

In occasione della festività di Ognissanti, i vertici Mediaset hanno deciso per uno stop di Uomini & Donne e del talent show Amici 23. Al posto dei due appuntamenti quotidiani con i programmi condotti da Maria De Filippi saranno trasmessi due episodi de La Promessa.

La puntata speciale andrà in onda a partire dalle 14.45 circa – subito dopo Terra Amara – e ci accompagnerà fino alle 17.00, quando inizierà il consueto appuntamento con Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino. Per un giorno, i fans della soap spagnola potranno dunque tornare alla vecchia programmazione e gustarsi un appuntamento extra-large che si preannuncia particolarmente ricco di avvenimenti.

Anticipazioni puntata speciale La Promessa

Cosa accadrà nelle due puntate speciali della soap iberica previste per la giornata del 1° novembre su Canale 5? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Jana e Manuel – che a distanza di alcune settimane dal terribile incidente aereo che ha visto protagonista il marchesino – decideranno di convolare a nozze.

La notizia dell’imminente matrimonio spezzerà il cuore a Jana, che cercherà in una “corsa contro il tempo” di far ricostruire l’aereo sul quale viaggiava l’uomo. Ma se la giovane sperava di riaccendere in lui i ricordi del passato, rimarrà delusa. La vista del velivolo non provocherà alcun sussulto in Manuel, che continuerà a non ricordare niente del suo passato. La giovane governante dovrà così fare i conti ancora una volta con una cocente delusione.

La Promessa, dal 2 novembre riprende la consueta programmazione

Il doppio appuntamento con la soap opera iberica riguarderà solo la giornata di Ognissanti. A partire dal 2 novembre infatti riprenderà il consueto palinsesto di Canale 5, con i due programmi condotti da Maria De Filippi. Di conseguenza La Promessa tornerà a farci compagnia dalle ore 16.45 alle 17.02.

Curiosi di conoscere altre news sulla vostra soap preferita? Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le novità che arrivano dagli spoiler iberici.