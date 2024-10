Non mancheranno i momenti di tensione nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dalla Spagna rivelano infatti che Alonso non esiterà a cacciare Lorenzo De La Mata dalla tenuta, quando Catalina gli dirà che il capitano gli avrà rubato i soldi delle marmellate.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Lorenzo lascia la tenuta

Catalina continuerà il business delle marmellate insieme a Pelayo, ma ben presto scoprirà che suo zio Lorenzo le sta rubando dei soldi. La figlia di Alonso chiederà al capitano De La Mata di restituirle il denaro che le avrà sottratto, ma quando si renderà conto che lo zio non avrà alcuna intenzione di ridarle niente, correrà a riferire l’accaduto a suo padre.

Il marchese non avrà esitazioni, e caccerà subito Lorenzo dalla tenuta. De La Mata sarà così costretto a lasciare La Promessa, ma prima di andare via non potrà resistere al desiderio di mettere nei guai Pelayo. Il conte non potrà fare a meno di rivelare a Catalina che le avrà mentito per l’ennesima volta.

La figlia di Alonso non sarà più disposta a tollerare le bugie del suo fidanzato e gli darà un ultimatum dicendogli che questa sarà l’ultima volta che lo perdona. Riuscirà Pelayo a rimanere fedele alla promessa e non nascondere mai più niente a Catalina?

Il ritorno di Blanca Palomar nelle prossime puntate La Promessa

I prossimi episodi della serie tv spagnola lasceranno ampio spazio anche al ritorno di Blanca Palomar. Manuel e Jana continueranno a frequentarsi, sostenuti dall’amica. Blanca sarà infatti a conoscenza della relazione clandestina tra l’erede del marchesato e la domestica, e farà di tutto per agevolare i loro incontri.

Nel frattempo al palazzo arriverà anche una brutta notizia, che metterà in allarme Pia. Si verrà infatti a sapere che Gregorio sarà uscito di prigione e sarà diretto a La Promessa. La domestica avrà paura che il marito possa trovarla e fare del male a Juanito.

Mentre Pia cercherà di escogitare un piano per difendersi da Gregorio, Santos sarà impegnato a minacciare Vera. Il lacchè sarà a conoscenza della vera identità della cameriera e minaccerà di rendere pubblico il suo segreto.