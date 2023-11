Nuove anticipazioni che giungono dalla Spagna ci rivelano che nelle prossime puntate La Promessa assisteremo a momenti di tensione per la sorte di Romulo. L’uomo rischierà di morire a causa di una malattia ai polmoni. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Romulo sviene

Nelle prossime puntate La Promessa vedremo Romulo intento a organizzare una festa di addio per Lope. Il ragazzo – dopo aver visto la sua speranza di conquistare Maria Fernandez svanire – decide di lasciare la tenuta. Per lui è sempre più difficile e doloroso vedere la ragazza accanto a Salvador, e per questo motivo saluta i colleghi e si prepara a partire.

Quello che non si aspetta però è che Romulo gli organizzi una festa per salutarlo per sempre. Proprio durante i festeggiamenti Romulo ha un malore e sviene.

Anticipazioni La Promessa, trame dagli spoiler spagnoli

Solo l’intervento tempestivo di Abel riesce a scongiurare il peggio. Romulo fa fatica a riprendersi, e Abel lo visita accuratamente diagnosticandogli una malattia polmonare. Se la patologia fosse stata diagnosticata in tempo si sarebbe rivelata meno grave di quanto è in realtà, me l’uomo ha trascurato i sintomi.

Abel e Jana si prendono cura di lui, ma Romulo non sembra intenzionato a rallentare i suoi ritmi di lavoro e – pur sapendo che lo stress potrebbe causargli una grave crisi respiratoria – continua a svolgere tutte le sue mansioni come se nulla fosse.

Una nuova crisi potrebbe portare alla morte l’uomo, e Abel e Jana decidono di prendere in mano la situazione, anche se nella loro vita privata le cose non procedono come dovrebbero.

La Promessa anticipazioni straniere, Jana confessa ad Abel la verità

Jana ha una relazione clandestina con Manuel, e vuole bloccare ogni tipo di rapporto con Abel, ma Maria Fernandez la invita a riflettere bene prima di agire. Jana è davanti a un bivio: usare il giovane medico chiamato alla tenuta per assistere Jimena durante il parto come alibi per poter vivere la sua storia con il marchesino, o raccontargli la verità?

Alla fine la giovane non ce la fa ad ingannare Abel, e gli rivela che nella sua vita c’è un altro uomo. Lui si mostra comprensivo e la giovane domestica ne è sollevata. Jana mette così fine alla sua relazione con il giovane medico.

La Promessa, cos’altro accade?

Dopo essersi dimostrato comprensivo con la giovane, Abel non nasconde la sua convinzione che la sua storia con Jana non possa finire così. Sarà Maria Fernandez a fare una scoperta che la lascerà a bocca aperta. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta?

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news dell’avvincente soap protagonista del daytime pomeridiano di Canale 5.