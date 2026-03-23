Il futuro di Petra Arcos apparirà sempre più incerto nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa. Nonostante il suo comportamento stranamente gentile, la donna verrà infatti licenziata e cacciata via dalla tenuta, salvo poi essere riassunta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa news spagnole: Petra viene licenziata

Il comportamento stranamente accondiscendente di Petra non durerà a lungo. Presto la governante farà un passo falso, e questo le costerà il posto di lavoro a La Promessa.

La storyline prenderà il via quando Maria Fernandez la accuserà di avere interferito nella vicenda che ha portato Catalina e Adriano a diventare marito e moglie, e aver messo così nei guai Padre Samuel. Il sacerdote – dopo essersi mostrato disponibile a celebrare le nozze nel salotto della villa De Lujan – riceverà una lettera dalla curia, con la quale sarà informato che avranno iniziato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. L’accusa rivolta al prete sarà quella di aver celebrato una cerimonia religiosa in un luogo non consacrato.

Padre Samuel sarà così costretto ad affrontare un lungo calvario, che potrebbe portarlo alla scomunica e all’allontanamento dalla Chiesa, ma anche per Petra le cose non si metteranno bene. Una volta scoperto che sarà stata lei a spedire la lettera, Maria Fernandez la affronterà. Determinata a difendere l’amico sacerdote, la donna non crederà alla governante che si proclamerà innocente, e Catalina le intimerà di lasciare in fretta la tenuta.

Petra viene riassunta nelle prossime puntate La Promessa

Il ricordo delle brutte azioni compiute in passato avrà portato tutti a credere che Petra possa davvero aver compiuto tale gesto nei confronti di Padre Samuel, condannandola senza possibilità di appello anche stavolta che invece – come presto scopriremo – la Arcos avrà detto la verità.

A scagionarla sarà lo stesso sacerdote, che tra l’altro si sarà dimostrato l’unico a credere davvero nella sua innocenza fin dall’inizio. Ma perché Padre Samuel sarà convinto che non possa essere stata Petra a parlare alle alte autorità ecclesiastiche delle nozze tra Catalina e Adriano? Il sacerdote avrà l’assoluta certezza, visto che sarà stato proprio lui a svelare quello che avrebbe dovuto rimanere un segreto!

Nel momento in cui la curia deciderà di sospenderlo dal ruolo di sacerdote, lui confesserà a Maria Fernandez la sua responsabilità e le spiegherà di aver agito così per accellerare i tempi della sua sospensione, visto che sarà innamorato dela donna.

Scopriremo così che Petra avrà detto la verità quando ha affermato la sua innocenza, e la sua ammissione farà infuriare Leocadia. La nuova dark lady se la prenderà con Catalina, per aver licenziato Petra senza consultarla, e provvederà a riammetterla nel suo ruolo di governante.