Maria Fernandez deciderà di non partire più nelle prossime puntate La Promessa. La giovane domestica rinuncerà a lasciare la Spagna quando Pelajo la informerà di essere riuscito a convincere Cruz a riassumerla. La donna farà così ritorno alla tenuta, dove verrà accolta calorosamente da tutto lo staff.

La Promessa, spoiler Spagna: Abel dimostra che Maria è innocente

La storyline avrà inizio nel momento in cui il capitano Lorenzo de la Mata dichiarerà che qualcuno gli ha sottratto un prezioso orologio. I dubbi si concentreranno subito su Maria Fernandez, visto che proprio lei aveva messo in ordine la camera del cognato di Cruz il giorno della scomparsa dell’oggetto. La marchesa non avrà dubbi, e deciderà di licenziare Maria, che sarà così costretta a lasciare la tenuta e rifugiarsi nella capanna abbandonata di Ramona.

Tuttavia non sarà lei l’autrice del furto, come riuscirà a dimostrare il dottor Abel che – insospettito da una versione contraddittoria dei fatti da parte di Jeronimo – deciderà di perquisire la sua camera. Il medico ritroverà così l’orologio di Lorenzo, e scoprirà che l’autore del furto sarà il complice di Pelayo.

A quel punto Jana, Manuel, Martina, Catalina e lo stesso Abel insisteranno con Cruz affinché la marchesa riassuma la domestica, ma lei non cederà. Cruz si dirà soddisfatta della nuova domestica Vera, che nel frattempo avrà preso il posto di Maria Fernandez al palazzo.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Cruz riassume Maria

Rimasta senza lavoro e senza soldi, Maria Fernandez capirà che non potrà continuare a vivere nella capanna di Ramona, e confiderà a Salvador la sua intenzione di lasciare la Spagna. Tuttavia la sua decisione verrà presto modificata, grazie all’intervento di Pelajo.

L’uomo metterà infatti una buona parola a favore dell’amata con la marchesa, e inaspettatamente riuscirà a farle cambiare idea. Cruz avrà in mente solo le possibili conseguenze del grave ferimento di Curro – dato che aveva commissionato la sua morte a un sicario – e in un momento particolarmente difficile per la tenuta deciderà di dare il suo benestare per il ritorno di Maria.

Il destina sembrerà così dare una mano inattesa alla giovane cameriera, che potrà tornare in servizio e verrà accolta calorosamente da tutta la servitù.

Jeronimo va via nelle prossime puntate La Promessa

Dopo aver scoperto che è stato Jeronimo a rubare l’orologio di Lorenzo, il conte di Anil chiederà di poter affrontare personalmente la questione.

Quando Salvador punterà un coltello alla gola di Jeronimo, e Lorenzo pretenderà che l’uomo venga allontanato da La Promessa per non essere denunciato alla guardia civile, Pelayo sarà costretto a cacciare il suo complice per evitare che le indagini possano portare alla luce i loro loschi traffici con Cavendish.

Don Pelayo dirà a Jeronimo che potrà tornare per aiutare Catalina nel commercio di marmellate, utilizzato per coprire il loro traffico di armi illegali.